В Улан-Удэ кратковременный дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в первой половине ночи местами по южной половине республики ливни. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14, при грозах 15-20 м/с. Температура днём +18,+23, местами до +30.
В Улан-Удэ кратковременный дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +21,+23.
В Бурятии грозы с ливнями
Общество, Фото:
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