У жителей Бурятии появилась возможность летать в Норильск

Рейсы будут выполняться раз в неделю



Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск и обратно. Полёты будут выполняться еженедельно по средам в период летнего расписания полётов.



Первый рейс состоится 20 июля. Информацию о рейсе в своём телеграм-канале опубликовал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.



Отмечается, что новые рейсы авиакомпании NordStar предоставят жителям Бурятии дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в административный центр Новосибирской области, а также город Норильск.







