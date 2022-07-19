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У жителей Бурятии появилась возможность летать в Норильск

У жителей Бурятии появилась возможность летать в Норильск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рейсы будут выполняться раз в неделю

Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Улан-Удэ – Новосибирск – Норильск и обратно. Полёты будут выполняться еженедельно по средам в период летнего расписания полётов.

Первый рейс состоится 20 июля. Информацию о рейсе в своём телеграм-канале опубликовал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на самолётах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

Отмечается, что новые рейсы авиакомпании NordStar предоставят жителям Бурятии дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в административный центр Новосибирской области, а также город Норильск.



авиаперевозки

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