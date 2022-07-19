Муляжи устанавливают на проблемных местах
На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии ранее были установлены не настоящие камеры фиксации нарушений дорожного движения, а их муляжи. Информацию об этом сегодня раскрыло ФКУ Упрдор «Южный Байкал», отвечающее за федеральные автодороги.
Муляжи комплексов фото-видео фиксации нарушений – это одна из мер по снижению аварийности, поясняют специалисты. И мера эта приносит свои плоды.
- За два года (2020-2021 гг) ФКУ Упрдор «Южный Байкал» были установлены 38 муляжей, что благоприятно сказалось на дорожной обстановке региона. Как показывает статистика, в 2021 году количество ДТП на участках трассы Р-258 (км 119, км 148, км 669) и А-333 (км 1, км 3) было сведено к нулю, - сообщили дорожники.
Местоположение муляжей будет постоянно меняться. Так что сейчас их перенесли на другие участки. Какие именно, по понятным причинам не раскрывается.
На федеральных трассах в Бурятии стоят муляжи камер
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