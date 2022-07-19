На федеральных трассах в Бурятии стоят муляжи камер

Общество, Фото: ФКУ Упрдор "Южный Байкал"

Муляжи устанавливают на проблемных местах



На федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии ранее были установлены не настоящие камеры фиксации нарушений дорожного движения, а их муляжи. Информацию об этом сегодня раскрыло ФКУ Упрдор «Южный Байкал», отвечающее за федеральные автодороги.



Муляжи комплексов фото-видео фиксации нарушений – это одна из мер по снижению аварийности, поясняют специалисты. И мера эта приносит свои плоды.



- За два года (2020-2021 гг) ФКУ Упрдор «Южный Байкал» были установлены 38 муляжей, что благоприятно сказалось на дорожной обстановке региона. Как показывает статистика, в 2021 году количество ДТП на участках трассы Р-258 (км 119, км 148, км 669) и А-333 (км 1, км 3) было сведено к нулю, - сообщили дорожники.



Местоположение муляжей будет постоянно меняться. Так что сейчас их перенесли на другие участки. Какие именно, по понятным причинам не раскрывается.



