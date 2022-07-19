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В Иркутске ушёл из жизни заслуженный артист России

В Иркутске ушёл из жизни заслуженный артист России
Общество, 
Виталий Сидорченко скончался на 85 году жизни

В Иркутской области 17 июля ушёл из жизни заслуженный артист России, член союза писателей России, член союза журналистов России, историк театра, автор книг о театральном искусстве Иркутска, лауреат губернаторской премии за достижения в области культуры и искусства Виталий Петрович Сидорченко. Ему было 84 года.

Виталий Петрович родился 20 января 1938 года в селе Порог Нижнеудинского района Иркутской области. В 1966 году окончил Иркутское театральное училище по специальности «Актёр театра и кино». В 1967 году стал выпускником факультета филологии и журналистики Иркутского государственного университета по специальности «Журналистика». С 1966 года и до последнего дня служил в труппе Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

За 56 лет служения сцене Иркутского драматического театра Виталий Сидорченко сыграл более 150 ролей. В памяти зрителей навсегда останутся яркие работы актёра. Работая над воплощением многочисленных разнообразных характеров и типажей, он в совершенстве овладел искусством грима и на протяжении многих лет успешно преподавал этот предмет в Иркутском театральном училище.

Занимаясь историей театра, Виталий Петрович собрал материалы для книг, в которых опубликованы уникальные документы, характеризующие театральную жизнь Иркутска вплоть до середины ХХ века.

- В каждом направлении деятельности – будь то актёрская профессия, исторические изыскания или литературное поприще – он имел серьёзные достижения, вошедшие в историю культуры и искусства Приангарья, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.

Отпевание Виталия Сидорченко состоится 21 июля (четверг) в 10:00 в Михаило-Архангельком Харлампиевском храме в Иркутске. Прощание пройдёт в 11:00 возле основной сцены Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.
некролог Иркутск театр

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