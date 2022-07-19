В Улан-Удэ назвали дни, когда водители чаще всего приходят в ГИБДД

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В столице Бурятии 88% госуслуг ГИБДД предоставляются в электронном виде



За полгода сотрудники межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД оказали жителям Бурятии свыше 21 тысячи госуслуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений. Доля услуг, оказанных в электронном виде, через портал www.gosuslugi.ru, составила 88%.



Так, отделением регистрации транспорта зарегистрировано более 3,5 тысяч авто-мототранспортных средств, прекращена регистрация около 4,5 тысяч единиц транспорта, снято с учёта – свыше 4,5 тысяч. В регистрационные данные более 7800 транспортных средств внесены изменения.



Экзаменационным отделением МРЭО ГИБДД выдано около 8300 водительских удостоверений, в том числе: первично – 2286, в связи с открытием новой категории – 475, ввиду замены водительского удостоверения – 4650, его утраты либо хищения – 623. Также выдано 231 международное водительское удостоверение. В МФЦ получено 910 водительских удостоверений.



- Отметим, чаще всего граждане обращаются за получением государственных услуг по линии ГИБДД во вторник и четверг с 9:00 до 12:00. Наименьшее количество граждан приходит в понедельник, субботу и воскресенье, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Для удобства посетителей подразделение МРЭО ГИБДД, расположенное по адресу: Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18, осуществляет приём по регистрации транспорта ежедневно, без выходных.



