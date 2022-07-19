На всероссийских соревнованиях вновь отличились Артём Черноусов и Надежда Колода
Спортсмены Иркутской области завоевали ещё три медали на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые с 7 по 17 июля проводились в Казани.
На всероссийских соревнованиях заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр Артём Черноусов выиграл серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. В стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных пар Артём Черноусов и мастер спорта международного класса Надежда Колода стали победителями.
Напомним, также на чемпионате страны в Казани Артём Черноусов победил в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров. Надежда Колода заняла второе место в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, спортсмены тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко под руководством заслуженного тренера России Галины Корзун.
Иркутские стрелки выиграли ещё 3 медали в Казани
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