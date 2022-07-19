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В заповеднике Забайкалья начался вылет пернатой «молодёжи»

В заповеднике Забайкалья начался вылет пернатой «молодёжи»
Общество,  Фото:pixabay.com
В «Даурском» провели инспекцию искусственных гнездовий

В 2016 году в заповеднике «Даурский» Забайкальского края ввели в практику возведение искусственных гнездовий. Сегодня это система рукотворных домов для пернатых достигла 40 штук. В ходе летней инспекции было установлено, что соколы-балобаны заняли 12 гнёзд, в трёх из которых птенцы уже встали на крыло. К слову, три года назад краснокнижные соколы заселили только четыре гнезда.

Мохноногий курганник расположился в 15, к сожалению, две кладки погибли. Самыми первыми из квартирантов откладывают яйца и выводят птенцов – вороны. В этом году они не изменили своим традициям и к концу июня их дети уже вылетели из гнёзд.

Влажный период вносит свои коррективы, и в этом году сотрудники заповедника не смогли осмотреть несколько гнёзд – проезда к ним нет. Всего же невостребованными остались 8 из 40 искусственных площадок.

Шесть лет назад, когда в охранной зоне Даурского заповедника появились первые десять искусственных гнездовий, их новыми хозяевами стали балобан, мохноногий курганник и пустельга. Прошло несколько лет и процент пустующих площадок значительно сократился – результат этого года – 78% искусственных гнездовий занято. К слову, в 2019 из 20 птичьих домов обрели хозяев 12, а в 2020 из 30 бесхозяйными остались лишь 6.

- Радует и эффект от таких мер: в 2019 году все четыре пары балобанов благополучно вырастили своё потомство: поставили на крыло 16 молодых красавцев. Успешность гнездования мохноногих курганников также достигла ста процентов – семь семей вырастили 23 птенца. При этом в дикой природе бывает, что лишь одной паре курганников из десяти удаётся вырастить детей. Об этом сообщает пресс-центр заповедника «Даурский».

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