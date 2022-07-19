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В Бурятии лесники получили тягач с тралом

В Бурятии лесники получили тягач с тралом
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В Селенгинский район поступила техника для борьбы с пожарами

В Бурятии Селенгинский лесхоз получил седельный тягач с тралом. Его лесники будут использовать для доставки тяжёлой техники на лесной пожар, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Грузоподъёмность трала около 33 тонн. С помощью такого тягача мы с лёгкостью доставим бульдозер к месту тушения лесных пожаров. Гусеничная техника тихоходная, а тягач его доставит быстрее, особенно вот такой новенький, с хорошей проходимостью, - поделился впечатлением о новой технике водитель Селенгинского лесхоза Сергей Щербаков.

Также в этом году в Селенгинский лесхоз поступили новая автоцистерна, моторная лодка и вездеход.

Автоцистерна, в отличие от своих предшественников, способна доставить больше людей и оборудования для тушения лесных пожаров, имеет высокую проходимость. Вездеход отличается не только высокой проходимостью в тайге, но и вместительностью, а также грузоподъёмностью. За один раз на вездеходе можно увезти сразу 12 человек с полным комплектом лесопожарного оборудования.

- У нас в районе есть труднодоступные местности, где вокруг болота, и почва глинистая. Раньше у нас вообще вездехода не было, и добираться до пожаров нам порой приходилось пешком, с оборудованием на спине. Теперь у нас есть новый водоплавающий вездеход, которому не страшны ни болота, ни каменистые россыпи, ни даже водные преграды, - рассказал руководитель Селенгинского лесхоза Александр Калёных.


За четыре года Селенгинский лесхоз получил 10 единиц спецтехники для борьбы с огнём. Всего в Бурятию за четыре года прибыло более 170 единиц лесопожарной техники.
лесники

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