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В Чите осуждённые пошили попоны для бездомных собак

В Чите осуждённые пошили попоны для бездомных собак
Общество,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Для животных изготовили порядка трёх тысяч изделий

Исправительная колония №3 в Чите выполнили заказ по пошиву специализированных костюмов из бязи для животных без владельцев.

В рамках контракта с ООО «Спецтехтранс» силами осуждённых было пошито около трёх тысяч попон. При изготовлении покрывал для собак использовалась хлопчатобумажная плотная ткань полотняного переплетения, предоставленная заказчиком.

– Производственные мощности позволяют исправительному учреждению не только увеличивать объёмы производства, но и выполнять крупные заказы в короткий срок, – отмечает начальник лечебно-исправительного учреждения №3 Читы Сергей Медведев. – Мы занимаемся изготовлением швейной продукции как для внутреннего пользования, так и на заказ, а современные швейные машинки, оверлоки, пуговичные автоматы и раскройные станки позволяют делать всю работу качественно.

В пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю напомнили о преимуществах сотрудничества: «Это отсутствие налогообложения НДС и наличие готового производственного помещения. Также заказчику гарантирована сохранность продукции и отсутствие проблем с рабочим персоналом, а также организация бесперебойного цикла производства».
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