Ольхон примет фестиваль любительских театров

«Сибирская рампа» откроется на Байкале 21 июля



Торжественное открытие XXII сезона международного летнего театрального центра «Ольхон» состоится 21 июля. В его рамках в посёлке Хужир Иркутской области откроется фестиваль любительских театров «Сибирская рампа – 2022». На реализацию проекта выделено более 3 млн рублей.



Фестиваль будет проходить на Ольхоне в течение десяти дней. В мероприятии примут участие 21 театральный коллектив из Москвы, Гатчины, Новосибирска, Красноярска, Боготола, Кемерово, Ягуново, Томска, Прогресса, Иркутска и Иркутской области. В программе «Сибирской рампы» – 29 любительских спектаклей. Тема фестиваля в 2022 году: «Инновационные направления последних лет в современном театре».



Для участников запланированы мастер-классы, занятия проведут преподаватели театральных вузов из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска – профессиональные педагоги по актёрскому мастерству, сценической речи, режиссуре.



По итогам фестиваля жюри вручит гран-при и определит лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степеней. Также оно выберет победителей в нескольких номинациях: лучший спектакль фестиваля, лучшая мужская и женская роли, педагогическая работа, художественное оформление, режиссёрская работа.



Ожидается, что в мероприятии на Байкале примут участие более 400 любителей театрального искусства. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 16+

