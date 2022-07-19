Первую партию транспорта город получит уже в августе
124 новых автобуса поступят в Улан-Удэ уже в этом году. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Игорь Шутенков.
- Мы заключили контракт с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» с учётом льготного финансирования ВЭБ.РФ По итогам торгов в МУП «Городские маршруты» поступят 65 автобусов среднего класса ПАЗ 320435-04. Автобусы будут приходить в наш город партиями: в октябре – 22, в ноябре – 22, в декабре – 21, - сообщил он.
Ещё 73 автобуса будет приобретено для города благодаря поддержке минтранса России. Заявка Бурятии на обновление подвижного состава в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» одобрена.
- Аукцион на 59 автобусов завершен, на этой неделе подписываем контракт. Уже в августе поступят первые 11 автобусов, до конца года ещё 48. Оставшиеся 14 автобусов - в начале 2023 года, - пояснил Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ до конца года поступят более 120 автобусов
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