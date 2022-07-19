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В Улан-Удэ идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону

В Улан-Удэ идёт подготовка к предстоящему отопительному сезону
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В настоящее время работы выполнены на 65%

Два новшества прошлого сезона: отопительный период начался на неделю раньше 6 сентября, и выход из отопительного периода был позже обычного 19 мая – связаны со среднесуточными температурами наружного воздуха. И подготовка к отопительному сезону началась сразу же после отключения тепла в квартирах горожан.

За последние три года по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова была перестроена работа управляющих компаний, которые готовят дома к зиме. Контроль выполнения работ поставлен на другой уровень: подробно разрабатывается план мероприятий по подготовке отопительному сезону, во всех районных администрациях работает подкомиссия, которая осматривает каждый дом, каждый элеваторный узел. Такой строгий контроль позволил снизить количество обращений горожан на качество предоставления коммунальных ресурсов более чем на 40%.

К новому отопительному сезону в Улан-Удэ предстоит подготовить 2196 многоквартирных домов и 335 социальных объектов. Сейчас работы выполнены на 65%.

- На сегодня из 2100 многоквартирных домов принято 1022 дома, ещё по 420 домам выписаны замечания, то есть у комиссии были вопросы, и сейчас управляющая компания их исправляет. С прошлой недели по принятым домам идёт оформление паспортов готовности. У нас ещё есть 1,5 месяца, чтобы все замечания устранить и подготовить дома к предстоящему отопительному сезону, - рассказал и.о. председателя комитета городского хозяйства Улан-Удэ Александр Тюрюханов.

В настоящий момент теплоэнергетики обновили 5 км тепловых сетей, что составляет 50% от плана, заменили 1,4 км водопроводных сетей, при плане 5 км, и 200 метров канализационных сетей, при плане 376 метров.

В этом году планируется капитально отремонтировать пять котельных. Уже отремонтированы котлы на котельных «Юго-западная» и «Тальцы-19». В ремонте сейчас оборудование котельных «Школы 13» и «Аэропорт». И по плану в конце июля начнётся ремонт на котельной посёлка Забайкальский.

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2022/2023 составлен и утверждён на сумму 866,4 млн рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

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