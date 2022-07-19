В Джидинском районе Бурятии появится современный кинозал

Кинотеатр оборудуют в селе Петропаловка



Кинозал, оснащённый современным цифровым оборудованием, откроется в районном культурно-досуговом центре «Гармония» в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. Учреждение культуры прошло отбор во всероссийской программе, сообщили в республиканском центре народного творчества.



Программа поддержки кинозалов в населённых пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек действует в России с 2015 года.



- Это просто замечательная новость! В рамках национального проекта «Культура» Фонд кино выделает средства на оснащение кинозалов современным цифровым оборудованием. Сумма средств, выделяемых на поддержку одного кинозала, в этом году увеличена до 9 млн рублей. Поддержку получат 103 кинозала из 49 субъектов страны. Теперь и для джидинцев будут созданы все условия для просмотра российских фильмов, - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



С 2019 года в Бурятии открыто 12 кинотеатров, из них два в отдаленных районах Улан-Удэ, один в Северобайкальске и в других района. На модернизацию каждого кинозала выделено порядка 5 млн рублей на безвозвратной основе. На эти средства приобретено цифровое оборудование, системы для 3D-показа, звуковое оборудование, современные киноэкраны.





