На севере Байкала провели гонки на яхтах

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

В Бурятии побывали участники регаты «Север Байкала под парусами»



14 июля в Северобайкальске прошла торжественная встреча участников парусной экспедиционной регаты «Север Байкала под парусами», сообщает пресс-служба администрации города.



В рамках регаты от северобайкальского причала стартовала гонка на яхтах «История БАМа», в которой приняли участие 13 яхт: 9 команд морского клуба «Под парусами» (г. Москва) и 4 команды Северобайкальска.



После гонки гостей торжественно встретили у кафе «Улугбек». Участников регаты приветствовали хлебом и солью, для них выступили творческие коллективы города «Гэсэр» и «Жемчужина Байкала». Всем гостям вручили памятные сувениры, которые изготовила мастер по керамике, руководитель клубного формирования ДК «Байкал» Наталья Машаруева. После встречи гости ознакомились с городом.



Награждение участников гонки прошло в городском парке на морском музыкальном фестивале «Север Байкала под парусами». В первую семёрку попали три команды из Бурятии: «Ариадна» - капитан Георгий Екимов, «Надежда» - капитан Анатолий Тимошенко и «Медуза» - капитан Александр Коровин.



По информации главы города Олега Котова, также прошла деловая встреча с идейным вдохновителем и организатором регаты Алексеем Мясниковым. Власти Северобайкальска обсудили с ним проблемы развития туризма, в частности яхтинга, будущие точки соприкосновения и сотрудничества.

