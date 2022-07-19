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Открытки с «Голоса кочевников» разойдутся по всей России

Открытки с «Голоса кочевников» разойдутся по всей России
Общество,  Фото:УФПС Бурятии
Почта России бесплатно доставит тысячу открыток с фестиваля

15 и 16 июля в Заиграевском районе Бурятии проходил фестиваль «Голос кочевников». К этому событию Почта России совместно с Бурятской государственной филармонией подготовили тысячу открыток.

В степном дворце Ацагатской долины был размещён почтовый ящик, и посетителям предлагали бесплатно отправить открытку родственникам и знакомым прямо оттуда. Открытки Почта России доставит бесплатно.

Больше всего открыток участники фестиваля отправили в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Якутск, Крым, Мурманск, Тулу, Хабаровск, Чувашскую республику, Новосибирск, Томск, Иркутск, Забайкальский край и на Сахалин.
Почта России Голос кочевников

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