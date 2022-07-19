Открытки с «Голоса кочевников» разойдутся по всей России

Общество, Фото: УФПС Бурятии

Почта России бесплатно доставит тысячу открыток с фестиваля



15 и 16 июля в Заиграевском районе Бурятии проходил фестиваль «Голос кочевников». К этому событию Почта России совместно с Бурятской государственной филармонией подготовили тысячу открыток.



В степном дворце Ацагатской долины был размещён почтовый ящик, и посетителям предлагали бесплатно отправить открытку родственникам и знакомым прямо оттуда. Открытки Почта России доставит бесплатно.



Больше всего открыток участники фестиваля отправили в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Якутск, Крым, Мурманск, Тулу, Хабаровск, Чувашскую республику, Новосибирск, Томск, Иркутск, Забайкальский край и на Сахалин.

