В Бурдраме идёт масштабный ремонт

В зале Бурятского драматического театра непривычно пусто – там не осталось даже кресел. Только бой молотков и визг электрорубанка разрывает тишину.
Там кипит большой ремонт. Демонтированы и вынесены из зрительного зала все 400 мягких кресел, идёт смена дощатого покрытия пола, сообщили в пресс-службе Бурдрама.
- После реконструкции в 2009-2012 годах полы в зале за 10 лет пришли в негодность, появились провалы и трещины в напольном покрытии, - рассказывает Цыпилма Очирова, директор театра. - Сейчас демонтировали кресла для зрителей, убрали прогнивший черновой пол, сверху укладываем фанеру хорошего качества. Затем будет уложено новое напольное ковровое покрытие, и вновь на прежние места будут установлены кресла.
В планах также обшить стены зала гипсокартоном и отделать их декоративной штукатуркой, заделать все трещины на балконе, окрасить заново стены зала. И только после этого кресла установят на прежние места.
- Финансирование большого ремонта зрительного зала требует значительных средств и идёт за счёт федерального мандата, по бюджетной строке «На подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации», - поделилась министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева. - В частности, средства предусмотрены по программе празднования 100-летия республики.
В 2022 году расходы на ремонт здания Государственного бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева составят 7 млн 720 тысяч рублей.
- Комфорт зрителя превыше всего! Новый театральный сезон осенью мы откроем с обновлённым зрительным залом. Приглашаем на будущее открытие! – призвала директор театра.
Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт идёт также в Бурятском театре оперы и балета. В прошлом году там были отремонтированы фойе и зрительный зал. А сейчас театр преображается внешне.