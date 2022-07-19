Власти республики готовятся к возможным паводкам
В Бурятии ожидаются сильные дожди. Прогноз об ухудшении погоды озвучил руководитель Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на сегодняшнем заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров.
Так, по сообщению Бурятского гидрометцентра, 19 июля по республике ожидаются неустойчивая жаркая погода с кратковременными дождями. Однако во второй половине дня и в ближайшие сутки на территории юго-западных, южных районов республики ожидаются сильные дожди, сильные ливни. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывистый до 18 м/с.
20 июля продолжится смещение атмосферного фронта.
На реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней воды с выходом на пойму.
В связи с прогнозом обильных осадков, а также неустойчивой ветреной погоды зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской сделал ряд поручений главам районов и руководителям республиканских ведомств. В том числе провести работы по предупреждению подтопления жилых домов; организовать в сёлах контроль за паводковой обстановкой; уточнить и привести в готовность силы и средства муниципального образования, обеспечить запасы материально-технических средств. Также поручено привести в готовность пункты временного размещения.
В Бурятии зарядят сильные дожди
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Об этом рассказал президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев
Воды не будет три с половиной часа
Посетителей ждут любимые музыкальные хиты, конкурсы и призы, интерактивные площадки, фотозона и ностальгическая атмосфера
Потенциальным посетителям предлагается пересмотреть свои планы из-за проведения всероссийских соревнований
Он получил три взятки на сумму 124 тысяч рублей.
«Иркутск туманит», - пояснил Дмитрий Гармаев
Спортсменам предстоит побегать по песчаным дюнам
Презентация проекта состоится 20 июля в Иркутске
Прогнозируется порывистый ветер
Также состоятся концерт и спортивные состязания
Они появятся в 317 образовательных организациях края
Проводится конкурс на логотип и название фестиваля волейбола
Игры возобновится в начале августа
В забегах участвовало 11 команд органов безопасности и правопорядка республики
Праздник провели в Эгитуйском дацане