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В Бурятии зарядят сильные дожди

В Бурятии зарядят сильные дожди
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Власти республики готовятся к возможным паводкам

В Бурятии ожидаются сильные дожди. Прогноз об ухудшении погоды озвучил руководитель Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на сегодняшнем заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров.

Так, по сообщению Бурятского гидрометцентра, 19 июля по республике ожидаются неустойчивая жаркая погода с кратковременными дождями. Однако во второй половине дня и в ближайшие сутки на территории юго-западных, южных районов республики ожидаются сильные дожди, сильные ливни. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывистый до 18 м/с.

20 июля продолжится смещение атмосферного фронта.

На реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней воды с выходом на пойму.

В связи с прогнозом обильных осадков, а также неустойчивой ветреной погоды зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской сделал ряд поручений главам районов и руководителям республиканских ведомств. В том числе провести работы по предупреждению подтопления жилых домов; организовать в сёлах контроль за паводковой обстановкой; уточнить и привести в готовность силы и средства муниципального образования, обеспечить запасы материально-технических средств. Также поручено привести в готовность пункты временного размещения.
прогноз погоды

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