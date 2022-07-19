В Бурятии зарядят сильные дожди

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Власти республики готовятся к возможным паводкам



В Бурятии ожидаются сильные дожди. Прогноз об ухудшении погоды озвучил руководитель Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на сегодняшнем заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров.



Так, по сообщению Бурятского гидрометцентра, 19 июля по республике ожидаются неустойчивая жаркая погода с кратковременными дождями. Однако во второй половине дня и в ближайшие сутки на территории юго-западных, южных районов республики ожидаются сильные дожди, сильные ливни. Ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывистый до 18 м/с.



20 июля продолжится смещение атмосферного фронта.



На реках юго-западных, южных районов возможен подъём уровней воды с выходом на пойму.



В связи с прогнозом обильных осадков, а также неустойчивой ветреной погоды зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской сделал ряд поручений главам районов и руководителям республиканских ведомств. В том числе провести работы по предупреждению подтопления жилых домов; организовать в сёлах контроль за паводковой обстановкой; уточнить и привести в готовность силы и средства муниципального образования, обеспечить запасы материально-технических средств. Также поручено привести в готовность пункты временного размещения.

