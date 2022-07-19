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Дарима Сандакова сломала ногу

Дарима Сандакова сломала ногу
Общество, 
Об этом рассказал президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев

Член сборной России по боксу Дарима Сандакова получила перелом ноги. Об этом на брифинге рассказал президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев, анонсируя турнир «Байкал-2022», который пройдёт в Улан-Удэ с 20 по 23 июля (6+).

- Выступление Даримы Сандаковой остаётся под вопросом, потому что сломала себе ногу, начала тренироваться. Возможно, она для себя решит, что на одной ноге сможет всё же боксировать, - пошутил Валерий Доржиев.

Дарима Сандакова выступает в параллельном зачёте за Московскую область и Бурятию. Как сообщал «Байкал-Daily», в июне она дала обширное интервью федерации бокса России. Бурятская спортсменка рассказала о том, когда и почему начала заниматься этим видом спорта, о своих самых важных победах и об увлечениях (выяснилось, что Дарима пишет стихи).

Дарима призёр несколько чемпионатов России, в 2018 и 2021 годах выигрывала их. В 2019 году стала чемпионкой Европы.

В том же 2019 году Улан-Удэ принимал чемпионат мира, но, поскольку перерыв между ним и чемпионатом Европы оказался не большим, Дариме дали отдохнуть и восстановиться.

В 2021 году окончила Горный институт по направлению «Технологические машины и оборудование».

спорт бокс

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