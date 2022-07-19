Борцы Бурятии завоевали 2 медали универсиады

Общество, Фото: официальная группа Александра Богомоева

Тумэн Бодиев и Мунсэл Цыденова стали серебряными призёрами соревнований



19 июля в Грозном завершаются соревнования по вольной борьбе в рамках VIII всероссийской летней универсиады. Уже определились первые победители и призёры.



Так, стали известны результаты выступлений спортсменов из Бурятии. В весовой категории до 74 кг среди мужчин серебряную медаль завоевал Тумэн Бодиев. Спортсмен уступил в финале чеченскому борцу Хамзату Эльдарову.



У женщин в весовой категории до 59 кг ещё одну серебряную награду в копилку Бурятии принесла Мунсэл Цыденова. Об этом сообщает официальная группа Александра Богомоева в «ВКонтакте».

