Тумэн Бодиев и Мунсэл Цыденова стали серебряными призёрами соревнований
19 июля в Грозном завершаются соревнования по вольной борьбе в рамках VIII всероссийской летней универсиады. Уже определились первые победители и призёры.
Так, стали известны результаты выступлений спортсменов из Бурятии. В весовой категории до 74 кг среди мужчин серебряную медаль завоевал Тумэн Бодиев. Спортсмен уступил в финале чеченскому борцу Хамзату Эльдарову.
У женщин в весовой категории до 59 кг ещё одну серебряную награду в копилку Бурятии принесла Мунсэл Цыденова. Об этом сообщает официальная группа Александра Богомоева в «ВКонтакте».
Борцы Бурятии завоевали 2 медали универсиады
Общество, Фото:
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