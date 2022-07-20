В Бурятии проведут фестиваль огурцов

Кабанский район вновь примет «Фофоновский огурец»
В Кабанском районе Бурятии пройдёт фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец». Мероприятие состоится 30 июля в местности Иван Тимофеевич, вблизи села Фофоново.
В рамках праздничной программы выступят творческие коллективы. Также для посетителей фестиваля проведут народные игры и забавы. Будет организована выставка изделий мастеров и сувениров, а также многое другое.
Начало фестиваля запланировано на 11:00, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
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