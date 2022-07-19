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В Улан-Удэ дома и детсад останутся без холодной воды

В Улан-Удэ дома и детсад останутся без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Воды не будет три с половиной часа

Сегодня, 19 июля, в Улан-Удэ ожидается отключение холодной воды на пр. 50-летия Октября и ул. Жуковского.

Подача холодной воды будет прекращена с 13:30 до 17:00.

Потребители, попадающие под отключение – жилые дома на пр. 50-летия Октября № 27, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, ул. Жуковского, № 2а (детский сад).
отключение воды

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