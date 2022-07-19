В Улан-Удэ дома и детсад останутся без холодной воды

Воды не будет три с половиной часа



Сегодня, 19 июля, в Улан-Удэ ожидается отключение холодной воды на пр. 50-летия Октября и ул. Жуковского.



Подача холодной воды будет прекращена с 13:30 до 17:00.



Потребители, попадающие под отключение – жилые дома на пр. 50-летия Октября № 27, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, ул. Жуковского, № 2а (детский сад).

