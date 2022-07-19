В районе Бурятии назвали победителей Сурхарбана

Общество, Фото: пресс-служба администрации Мухоршибирского района

Спортсменов награждали денежными призами, медалями и баранами



В Бурятии Мухоршибирский район отпраздновал 95-летний юбилей. В день празднования, 16 июля, в рамках юбилея прошёл районный Сурхарбан. Программа праздника включала соревнования по 7 видам спорта: стрельбе из лука, национальной борьбе, гиревому спорту, лёгкой атлетике, футболу, волейболу и перетягиванию каната.



В стрельбе из национального лука места распределились следующим образом:

Первое место – Цолгинское поселение;

Второе место – Хошун-Узурское поселение;

Третье место – Калиновское поселение.



Абсолютным чемпионом стал Дмитрий Галсанов, представитель Цолгинского поселения. В качестве приза ему был вручен баран.



Также мужчины и юноши состязались в различных весовых категориях в национальной борьбе.



Весовая категория до 63 кг

Первое место – Нимаев Бэликто, МО СП «Калиновское»;

Второе место – Тагаров Гылык, МО СП «Бомское»;

Третье место – Петров Алексей, МО СП «Цолгинское».



Весовая категория до 75 кг

Первое место – Тагаров Чингис, МО СП «Бомское»;

Второе место – Ендонов Ананда, МО СП «Цолгинское»;

Третье место – Раднаев Баир, МО СП «Бомское».



Весовая категория свыше 75 кг

Первое место – Фролов Денис, МО СП «Подлопатинское»;

Второе место – Раднаев Дамба, МО СП «Бомское»;

Третье место – Дашинимаев Эрдэм, МО СП «Цолгинское».



Абсолютным чемпионом по национальной борьбе стал Денис Фролов. Победитель поощрён денежным призом (7000 рублей) и традиционным призом соревнований – бараном.



Лучшими в соревнованиях по перетягиванию каната стала команда МО СП «Бомское». Второе место – Мухоршибирское поселение. Третье место – Саганнурское поселение. Спортсмены награждены денежными призами, кубками и медалями.



Лучшими в соревнованиях по футболу стали спортсмены Саган-Нура. Второе место – Бомское поселение. Третье место – Цолгинское поселение. За первое место был вручен баран.



Также прошли соревнования по лёгкой атлетике. Все победители награждены денежными призами, кубками и медалями.



Женщины, 100 м

Первое место – Медведева Юлия, Харашибирское поселение;

Второе место – Горина Надежда, Никольское поселение;

Третье место – Балданова Туя, Цолгинское поселение.



Мужчины, 100 м

Первое место – Петров Алексей, Цолгинское поселение;

Второе место – Иванов Виталий, Хонхолойское поселение;

Третье место – Сажин Евгений, Мухоршибирское поселение.



Женщины, 400 м

Первое место – Медведева Юлия, Харашибирское поселение;

Второе место – Архипова Юлия, Саганнурское поселение;

Третье место – Ануфриева Александра, Мухоршибирское поселение.



Мужчины, 800 м

Первое место – Захаров Егор, Харашибирское поселение;

Второе место – Чернинов Аюр, Кусотинское поселение;

Третье место – Петров Алексей, Цолгинское поселение.



Шведская эстафета

Первое место – Харашибирское поселение;

Второе место – Саганнурское поселение;

Третье место – Цолгинское поселение.



Места по гиревому спорту распределились следующим образом:



Весовая категория до 70 кг

Первое место – Гомбожапов Батор, Цолгинское поселение;

Второе место – Тагаров Гылык, Бомское поселение;

Третье место – Эрдынеев Баир, Кусотинское поселение.



Весовая категория до 80 кг

Первое место – Баранов Александр, Саганнурское поселение;

Второе место –Цыбикдоржиев Чингис, Бомское поселение;

Третье место – Ендонов Ананда, Цолгинское поселение.



Весовая категория свыше 80 кг

Первое место – Киреев Игорь, Хонхолойское поселение;

Второе место – Цыбикжапов Цырен, Саганнурское поселение;

Третье место – Оленников Дмитрий, Мухоршибирское поселение.



На районном празднике Сурхарбан также состоялись спортивные состязания по волейболу.



Волейбол, мужчины

Первое место – МО СП «Цолгинское»;

Второе место – МО СП «Калиновское»;

Третье место – МО СП «Кусотинское».



Волейбол, женщины

Первое место – МО СП «Цолгинское»;

Второе место – МО СП «Мухоршибирское»;

Третье место – МО СП «Саганнурское».



Команды-победительницы награждены денежными призами, кубками и медалями. Команда МО СП «Цолгинское» получила сертификат на барана.



Как сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района, общекомандные результаты районного праздника с учётом всех видов спорта следующие:

Первое место – Цолгинское поселение;

Второе место – Бомское поселение;

Третье место – Саганнурское поселениею

