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В районе Бурятии назвали победителей Сурхарбана

В районе Бурятии назвали победителей Сурхарбана
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Мухоршибирского района
Спортсменов награждали денежными призами, медалями и баранами

В Бурятии Мухоршибирский район отпраздновал 95-летний юбилей. В день празднования, 16 июля, в рамках юбилея прошёл районный Сурхарбан. Программа праздника включала соревнования по 7 видам спорта: стрельбе из лука, национальной борьбе, гиревому спорту, лёгкой атлетике, футболу, волейболу и перетягиванию каната.

В стрельбе из национального лука места распределились следующим образом:
Первое место – Цолгинское поселение;
Второе место – Хошун-Узурское поселение;
Третье место – Калиновское поселение.

Абсолютным чемпионом стал Дмитрий Галсанов, представитель Цолгинского поселения. В качестве приза ему был вручен баран.

Также мужчины и юноши состязались в различных весовых категориях в национальной борьбе.

Весовая категория до 63 кг
Первое место – Нимаев Бэликто, МО СП «Калиновское»;
Второе место – Тагаров Гылык, МО СП «Бомское»;
Третье место – Петров Алексей, МО СП «Цолгинское».

Весовая категория до 75 кг
Первое место – Тагаров Чингис, МО СП «Бомское»;
Второе место – Ендонов Ананда, МО СП «Цолгинское»;
Третье место – Раднаев Баир, МО СП «Бомское».

Весовая категория свыше 75 кг
Первое место – Фролов Денис, МО СП «Подлопатинское»;
Второе место – Раднаев Дамба, МО СП «Бомское»;
Третье место – Дашинимаев Эрдэм, МО СП «Цолгинское».

Абсолютным чемпионом по национальной борьбе стал Денис Фролов. Победитель поощрён денежным призом (7000 рублей) и традиционным призом соревнований – бараном.

Лучшими в соревнованиях по перетягиванию каната стала команда МО СП «Бомское». Второе место – Мухоршибирское поселение. Третье место – Саганнурское поселение. Спортсмены награждены денежными призами, кубками и медалями.

Лучшими в соревнованиях по футболу стали спортсмены Саган-Нура. Второе место – Бомское поселение. Третье место – Цолгинское поселение. За первое место был вручен баран.

Также прошли соревнования по лёгкой атлетике. Все победители награждены денежными призами, кубками и медалями.

Женщины, 100 м
Первое место – Медведева Юлия, Харашибирское поселение;
Второе место – Горина Надежда, Никольское поселение;
Третье место – Балданова Туя, Цолгинское поселение.

Мужчины, 100 м
Первое место – Петров Алексей, Цолгинское поселение;
Второе место – Иванов Виталий, Хонхолойское поселение;
Третье место – Сажин Евгений, Мухоршибирское поселение.

Женщины, 400 м
Первое место – Медведева Юлия, Харашибирское поселение;
Второе место – Архипова Юлия, Саганнурское поселение;
Третье место – Ануфриева Александра, Мухоршибирское поселение.

Мужчины, 800 м
Первое место – Захаров Егор, Харашибирское поселение;
Второе место – Чернинов Аюр, Кусотинское поселение;
Третье место – Петров Алексей, Цолгинское поселение.

Шведская эстафета
Первое место – Харашибирское поселение;
Второе место – Саганнурское поселение;
Третье место – Цолгинское поселение.

Места по гиревому спорту распределились следующим образом:

Весовая категория до 70 кг
Первое место – Гомбожапов Батор, Цолгинское поселение;
Второе место – Тагаров Гылык, Бомское поселение;
Третье место – Эрдынеев Баир, Кусотинское поселение.

Весовая категория до 80 кг
Первое место – Баранов Александр, Саганнурское поселение;
Второе место –Цыбикдоржиев Чингис, Бомское поселение;
Третье место – Ендонов Ананда, Цолгинское поселение.

Весовая категория свыше 80 кг
Первое место – Киреев Игорь, Хонхолойское поселение;
Второе место – Цыбикжапов Цырен, Саганнурское поселение;
Третье место – Оленников Дмитрий, Мухоршибирское поселение.

На районном празднике Сурхарбан также состоялись спортивные состязания по волейболу.

Волейбол, мужчины
Первое место – МО СП «Цолгинское»;
Второе место – МО СП «Калиновское»;
Третье место – МО СП «Кусотинское».

Волейбол, женщины
Первое место – МО СП «Цолгинское»;
Второе место – МО СП «Мухоршибирское»;
Третье место – МО СП «Саганнурское».

Команды-победительницы награждены денежными призами, кубками и медалями. Команда МО СП «Цолгинское» получила сертификат на барана.

Как сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района, общекомандные результаты районного праздника с учётом всех видов спорта следующие:
Первое место – Цолгинское поселение;
Второе место – Бомское поселение;
Третье место – Саганнурское поселениею
Мухоршибирский район Бурятия Сурхарбан спорт

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