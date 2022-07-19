В Улан-Удэ устроят «Легендарные 90-е!» на крыше библиотеки

Посетителей ждут любимые музыкальные хиты, конкурсы и призы, интерактивные площадки, фотозона и ностальгическая атмосфера
23 июля на крыше Национальной библиотеки Бурятии представят программу «Легендарные 90-е!».
- Посетителей вечера под открытым небом ждут любимые музыкальные хиты 90-х, конкурсы и призы, увлекательные интерактивные площадки, фотозона в тематическом стиле и ностальгическая атмосфера. Программа будет интересна тем, кто соскучился по ярким лосинам, жевательной резинке «Турбо» и видеокассетам, а также тем, кто хочет узнать, как в молодости проводили время их мамы и папы, - сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
Программа «Легендарные 90-е!» состоится 29 июля в 19:00 на смотровой площадке Национальной библиотеки, 7 этаж.
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