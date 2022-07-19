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На «Алтаргане» покажут 5 видов домашних животных бурят

На «Алтаргане» покажут 5 видов домашних животных бурят
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Посетители выставки также познакомятся с хозяйственным укладом бурятского народа

24 июля в Агинском Бурятском округе откроется выставка сельскохозяйственных животных «Баян тала – Аga Этно». Мероприятие состоится на площадке Агинского ипподрома в рамках XIV международного всебурятского фестиваля «Алтаргана».

Гости и участники выставки увидят 5 видов домашних животных («хушуун мал»): верблюда, овец забайкальской тонкорунной и агинской пород, лошадей забайкальской и будённовской пород, крупный рогатый скот калмыцкой и казахской белоголовой пород.

По информации отдела агропромышленного комплекса управления развития территорий администрации Агинского Бурятского округа, на выставке «Баян тала-Aga Этно» будут показаны жизнь и быт, хозяйственный уклад бурятского народа; размещена юрта, где её хозяева радушно встретят гостей «Алтарганы». Об этом сообщает пресс-служба администрации.

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Алтаргана выставка Агинский Бурятский округ сельскохозяйственные животные

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