На «Алтаргане» покажут 5 видов домашних животных бурят

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Посетители выставки также познакомятся с хозяйственным укладом бурятского народа



24 июля в Агинском Бурятском округе откроется выставка сельскохозяйственных животных «Баян тала – Аga Этно». Мероприятие состоится на площадке Агинского ипподрома в рамках XIV международного всебурятского фестиваля «Алтаргана».



Гости и участники выставки увидят 5 видов домашних животных («хушуун мал»): верблюда, овец забайкальской тонкорунной и агинской пород, лошадей забайкальской и будённовской пород, крупный рогатый скот калмыцкой и казахской белоголовой пород.



По информации отдела агропромышленного комплекса управления развития территорий администрации Агинского Бурятского округа, на выставке «Баян тала-Aga Этно» будут показаны жизнь и быт, хозяйственный уклад бурятского народа; размещена юрта, где её хозяева радушно встретят гостей «Алтарганы». Об этом сообщает пресс-служба администрации.



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