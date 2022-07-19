Разрешения на посещение Большой Байкальской тропы закончились

Потенциальным посетителям предлагается пересмотреть свои планы из-за проведения всероссийских соревнований
Прогуляться по Большой Байкальской тропе с 19 по 23 июля 2022 года удастся не всем: разрешения на маршрут закончились. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Предельно допустимая антропогенная нагрузка на этом участке Прибайкальского национального парка – 785 человек в сутки. И это количество посетителей в системе онлайн-выдачи разрешений на посещение особо охраняемой природной территории уже зарегистрировано.
Массовое присутствие на маршруте запланировано у участников всероссийских соревнований «Школа безопасности». В Иркутскую область прибыли команды из восьми федеральных округов. Вместе с журналистами, организаторами и обеспечивающими безопасность специалистами количество посетителей Большой Байкальской тропы-1 в предстоящие четыре дня достигло максимума разрешённой нагрузки.
Потенциальным посетителям предлагается пересмотреть свои планы или выбрать альтернативный маршрут: Листвянка - Падь Чёрная.
Справка:
Большая Байкальская тропа-1 – один из наиболее популярных маршрутов в Иркутской области. Начинается в посёлке Листвянка (улица Гудина) и идёт до посёлка Большое Голоустное, длина маршрута – 55 км.
Срединной точкой тропы является посёлок Большие Коты – бывший поселок старателей. В его окрестностях ещё сохранились следы добычи золота — искусственные озера и отвалы породы. Далее перед туристами простирается обзорная площадка на мысе Скрипер, находящаяся всего лишь в нескольких метрах от тропы. За мысом Большой Кадильный ожидает Пещера Часовня, расположенная в распадке Малая Кадильная. К ней подходит тропа, а к самой пещере ведут деревянные ступени. Конечная точка маршрута — поселок Большое Голоустное, расположенный на одном берегу реки Голоустная. В поселке можно посетить Свято-Никольскую церковь, а в его окрестностях интерес туристов привлекает памятник природы озеро Сухое и реликтовая тополиная роща.
Разрешения на посещение Большой Байкальской тропы закончились
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