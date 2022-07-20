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В Иркутской области выберут «Самого сильного на селе»

В Иркутской области выберут «Самого сильного на селе»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Регион присоединится к всероссийскому турниру по силовому экстриму

Этап региональной серии любительских турниров «Самый сильный на селе» в Иркутской области пройдёт 22 июля на базе СХ АО «Белореченское» в Черемховском районе в рамках программы праздника «День Поля-2022». Принять участие в соревнованиях могут все желающие, достигшие 18 лет, зарегистрированные в сельской местности, либо работающие или учащиеся в сфере агропромышленного комплекса.

На соревнованиях участники выступят в командном и личном зачётах (мужчины/женщины) и попробуют свои силы в упражнениях: метание тяжести на дальность, становая тяга, фермерская прогулка, эстафета, командная буксировка транспорта.

Состязания в Иркутской области вошли в общий турнир, который проходит в 35 российских регионах с июня по август. Количество участников соревнований достигло двух тысяч человек. Команды-победители региональных игр примут участие в финальном всероссийском турнире по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе». Он состоится в сентябре этого года.

Для регистрации в качестве участника на турнир в Иркутской области, необходимо отправить форму и информацию об участниках на электронный адрес министерства сельского хозяйства Иркутской области: [email protected] Вопросы для уточнения и получения дополнительной информации принимаются по электронной почте: [email protected] Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

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Иркутская область спорт силовой экстрим всероссийский турнир

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