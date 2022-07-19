Спортсмены завоевали бронзовые награды
В Московской области завершились открытые соревнования «Юношеская лига страны по пулевой стрельбе». Состязания проходили на территории стрелкового комплекса «Лисья нора» с 8 по 18 июля. В соревнованиях приняли участие 263 спортсмена в возрасте от 11 до 19 лет из 27 регионов России, а также Белоруссии.
Спортсмены Бурятии стали призёрами юношеской лиги страны. Маргарита Г. и Евгений Б. завоевали «бронзу» в стрельбе из пневматического оружия среди смешанных пар. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что ранее в стрельбе из пневматической винтовки спортсменки Бурятии выиграли второе командное место.
Пулевики Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
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