Семья Цыденжаповых из Баунтовского района воспитала восьмерых детей
Высокую государственную награду Бурятии за достойное воспитание детей, медаль «За верность родительскому долгу», в торжественной обстановке вручили семье Цыденжаповых из Баунтовского эвенкийского района республики.
- Анатолий Ширабонович и Вера Ефимовна Цыденжаповы, несомненно, являются примером крепости семейных устоев, основанной на родительской любви и верности, достойного воспитания своих детей. Родители обеспечили надлежащий уровень заботы о здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии детей. Сами ведут здоровый образ жизни и подают прекрасный пример своим 8 детям и всем окружающим, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
История семья зародилась в селе Можайка Еравнинского района, куда Вера Ефимовна в 1975 году приехала работать по распределению после окончания Улан-Удэнского кооперативного техникума. В то время Анатолий Ширабонович, после окончания профтехучилища, работал в колхозе «Дружба». Брак зарегистрировали в Эгитуйском сельском совете в октябре 1975 года. В Можайке в 1976 году родился их первенец – сын Александр.
После переезда в село Монгой, Вера Ефимовна и Анатолий Ширабонович много лет проработали в совхозе «Амалатский» Баунтовского района и в настоящее время находятся на заслуженном отдыхе. В любви к труду и хороших семейных традициях они воспитали всех своих восьмерых детей.
Отметим, что начиная с 2013 года, ежегодно две семьи награждаются медалью «За верность родительскому долгу». Это родители (усыновители), приёмные родители, обеспечившие полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное развитие воспитываемых детей, образующие социально ответственную семью и ведущие здоровый образ жизни. Награждение медалью сопровождается единовременным денежным поощрением в размере 40 тысяч рублей.
В Бурятии супругам вручили медаль «За верность родительскому долгу»
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