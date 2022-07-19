В Улан-Удэ взяточник вернёт сумму деньги

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте бывший начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ был признан виновным в получении взятки.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком 4 года 6 месяцев с испытательным сроком 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных учреждениях, сроком 2 года 6 месяцев.
В суде установлено, что в 2017-2019 годы начальник службы по эксплуатации и содержанию инженерных сооружений получил три взятки на сумму 124 тысяч рублей. Взятки получены за принятие от поставщика несоответствующих спецификации товаров и бездействие по взысканию с данной организации неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам.
Приговор суда вступил в законную силу.
Уголовным кодексом РФ предусмотрена конфискация денег, полученных в результате совершения коррупционного преступления, если этот вопрос не разрешался в ходе рассмотрения уголовного дела.
- В связи с этим прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд с требованием об обращении в доход Российской Федерации денежных средств в сумме равной размеру полученных осуждённым взяток. Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение суда вступило в законную силу.