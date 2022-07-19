«Иркутск туманит», - пояснил Дмитрий Гармаев
Сегодня ночью аэропорт «Байкал» принял рейсы из Иркутска. Два самолёта пережидали непогоду в Улан-Удэ.
- Обычно конец лета, август, случаи запасных посадок учащаются. Иркутск туманит, - написал в своём телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Один из таких случаев был в июне, когда улан-удэнский аэропорт принимал иркутские рейсы.
Самолёты, летевшие в Иркутск, «переночевали» в Улан-Удэ
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