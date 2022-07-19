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Самолёты, летевшие в Иркутск, «переночевали» в Улан-Удэ

Самолёты, летевшие в Иркутск, «переночевали» в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
«Иркутск туманит», - пояснил Дмитрий Гармаев

Сегодня ночью аэропорт «Байкал» принял рейсы из Иркутска. Два самолёта пережидали непогоду в Улан-Удэ.

- Обычно конец лета, август, случаи запасных посадок учащаются. Иркутск туманит, - написал в своём телеграм-канале генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Один из таких случаев был в июне, когда улан-удэнский аэропорт принимал иркутские рейсы. 
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