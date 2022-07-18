В колонии прошли тематические мероприятия
В библиотеке женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошла лекция и викторина ко дню рождения Рембрандта.
Осуждённым женщинам прочитали лекцию о жизни и творчестве великого художника, также рассказано о технике написания его работ. Женщины узнали, что Рембрандт автор известных работ «Даная», «Ночной дозор», «Святое семейство» и др.
После лекции провели тематическую выставку, на которой были представлены фотографии некоторых работ Рембрандта, а также его автопортрет, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Рембрандт Харменс ван Рейн – голландский художник, гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи.
Улан-удэнские осуждённые познакомились с творчеством Рембрандта
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