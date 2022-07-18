Улан-удэнские осуждённые познакомились с творчеством Рембрандта

В колонии прошли тематические мероприятия



В библиотеке женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошла лекция и викторина ко дню рождения Рембрандта.



Осуждённым женщинам прочитали лекцию о жизни и творчестве великого художника, также рассказано о технике написания его работ. Женщины узнали, что Рембрандт автор известных работ «Даная», «Ночной дозор», «Святое семейство» и др.



После лекции провели тематическую выставку, на которой были представлены фотографии некоторых работ Рембрандта, а также его автопортрет, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Рембрандт Харменс ван Рейн – голландский художник, гравёр, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи.

