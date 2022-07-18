В Бурятии прошли «Эрын гурбан наадан», посвящённые «Зандан Жуу»

Праздник провели в Эгитуйском дацане
В Еравнинском районе Бурятии прошёл спортивный праздник «Эрын гурбан наадан», посвящённый святыне Зандан Жуу. Мероприятие началось с буддийского молебна за благополучие и долголетие всех жителей.
В рамках праздника состоялись соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Так, на конные скачки в Эгитуйский дацан прибыли скакуны из Бичурского, Иволгинского, Кижингинского, Хоринского и Еравнинского районов.
В этом году учреждён кубок главы Еравнинского района, который был вручён Бато М. за первое место в забеге для лошадей полукровной породы трёх лет (дистанция 2000 м), лошадь по кличке Батайск (владелец лошади - Ширапов Мунко). Приз составил 30 тысяч рублей. Второе место занял Данзан Д. на лошади по кличке Торнадо (владелец лошади - Цыбиков Гарма). Третье место у Майдар Б. на лошади Эффектной (владелец лошади - Ширапов Мунко).
Скачки «Рысь под седлом» (дистанция 2400 м) посвятили памяти Соржо лама Ширабон Цыдыпа Жамьяновича.
Первое место – Александр Ф. (Кижингинский дацан)
Второе место – Жаргал П. (Янгажинский дацан)
Третье место – Баясхалан Д. (Эгитуйский дацан)
Скачки для лошадей бурятской породы старшего возраста (дистанция 8000 м)
Первое место – Тамир Ж. (Анинский дацан)
Второе место – Михаил Д. (Янгажинский дацан)
Третье место – Булат Р. (Бичурский дацан)
Скачки для лошадей бурятской породы двух лет (4800 м)
Первое место – Тамир Ж. (Анинский дацан)
Второе место – Даба О. (Янгажинский дацан)
Третье место – Тумэн Е. (Янгажинский дацан)
Скачки для лошадей верховых пород (2400 м)
Первое место – Бато М. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Сергей Ш. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Булат Р. (Бичурский дацан)
Скачки для рабочих лошадей (3200 м)
Первое место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Доржиев Баясхалан
Второе место – Иван П. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Цыреторов Бэликто
Третье место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Цыбиков Гарма
Также в этом году в Еравнинском районе решили возобновить древнюю традицию «Мориной соло» («Восхваление лошади-победителя»). Исполнил красивое соло Жаргал Доржиев.
В стрельбе из лука победителями и призёрами стали:
Абсолютное первенство
Первое место - Цыбикжапов Олег (Селенгинский район)
Второе место - Петухов Намсарай (Тункинский район)
Третье место - Гармаев Баярто (Иволгинский район)
Четвёртое место – Николаев Дугаржап (Улан-Удэ)
«Ласти мэргэн»
Аюржанаев Тудуп (Кижингинский район)
Хальбаев Саян (Тарбагайский район)
Мужчины
Первое место - Зомонов Владимир (Тункинский район)
Второе место - Хальбаев Саян (Тарбагатайский район)
Третье место - Цыбикжапов Олег (Селенгинский район)
Ветераны
Первое место - Табхаров Сергей (Селенгинский район)
Второе место - Базарова Валентина (Агинский район)
Третье место - Николаева Дугаржап (Улан-Удэ)
Женщины
Первое место - Харитонова Надежда (Тункинский район)
Второе место - Лыгденова Гэрэлма (Кижингинский район)
Третье место - Носкова Марина (Заиграевский район)
В национальной борьбе «Бухэ барилдаан» было много желающих состязаться. Борьба шла 5 часов. В итоге результаты были таковы:
Абсолютные победители среди юношей
Первое место – Шэрниин Ц. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Буянто Ц. (Кижингинский дацан)
Абсолютные победители среди мужчин
Первое место - Очиров Николай (Эгитуйский дацан)
Второе место - Дондоков Аюр (Кижингинский дацан)
75 кг
Первое место – Эрдэм Б. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Баир Б. (Анинский дацан)
65 кг
Первое место – Баян-Далай М. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Буянто Ц. (Кижингинский дацан)
Третье место – Шэрниин Ц. (Эгитуйский дацан)
60 кг
Первое место – Галсан Б. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Дамдин Т. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Нимжил Г. (Эгитуйский дацан)
55 кг
Первое место –Аюр Э. (Кижингинский дацан)
Второе место – Очир Ц. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Ванчин Б. (Чесанский дацан)
50 кг
Первое место – Намсарай Ц. (Гэгэтуйский дацан)
Второе место – Владислав Ц. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Аюр Б. (Эгитуйский дацан)
45 кг
Первое место –Андрей Д. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Сантир А. (Кижингинский дацан)
Третье место – Виталий Б. (Эгитуйский дацан)
40 кг
Первое место – Семён У. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Ринчин Г. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Эрдэм Б. (Эгитуйский дацан)
35 кг
Первое место –Баир Ц. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Аламжи Р. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Жаргал Р. (Эгитуйский дацан)
30 кг
Первое место – Аламжи Д. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Намсарай Ц. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Майдар А. (Кижингинский дацан)
В весовой категории свыше 75 кг
Первое место – Дондоков Аюр (Кижингинский дацан)
Второе место – Бадмаев Мунко (Эгитуйский дацан)
Третье место – Очиров Николай (Эгитуйский дацан)
Свыше 65 кг
Первое место – Цыденов Амарсан (Эгитуйский дацан)
Второе место – Дамбаев Баин (Эгитуйский дацан)
Третье место – Дондоков Солбон (Эгитуйский дацан)
63 кг
Первое место - Мантатов Алексей (Усть-Орда)
Второе место - Гонжапов Бэликто (Кижингинский дацан)
Третье место – Бальжинимаев Жаргал (Эгитуйский дацан)
Специальные призы были учреждены семьями героев, погибших на Украине. Также тренеру-преподавателю по вольной борьбе ДЮСШ Солбону Дамбаеву подарили жеребёнка.
- «Эрын гурбан наадан» считается вторым по значению праздником бурят после Сагаалгана. Это не просто зрелищные соревнования, это, прежде всего, возможность через физическое совершенствование достичь совершенства духовного, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
В Бурятии прошли «Эрын гурбан наадан», посвящённые «Зандан Жуу»
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