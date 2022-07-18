В Бурятии прошли «Эрын гурбан наадан», посвящённые «Зандан Жуу»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Еравнинского района

Праздник провели в Эгитуйском дацане



В Еравнинском районе Бурятии прошёл спортивный праздник «Эрын гурбан наадан», посвящённый святыне Зандан Жуу. Мероприятие началось с буддийского молебна за благополучие и долголетие всех жителей.



В рамках праздника состоялись соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Так, на конные скачки в Эгитуйский дацан прибыли скакуны из Бичурского, Иволгинского, Кижингинского, Хоринского и Еравнинского районов.



В этом году учреждён кубок главы Еравнинского района, который был вручён Бато М. за первое место в забеге для лошадей полукровной породы трёх лет (дистанция 2000 м), лошадь по кличке Батайск (владелец лошади - Ширапов Мунко). Приз составил 30 тысяч рублей. Второе место занял Данзан Д. на лошади по кличке Торнадо (владелец лошади - Цыбиков Гарма). Третье место у Майдар Б. на лошади Эффектной (владелец лошади - Ширапов Мунко).



Скачки «Рысь под седлом» (дистанция 2400 м) посвятили памяти Соржо лама Ширабон Цыдыпа Жамьяновича.

Первое место – Александр Ф. (Кижингинский дацан)

Второе место – Жаргал П. (Янгажинский дацан)

Третье место – Баясхалан Д. (Эгитуйский дацан)



Скачки для лошадей бурятской породы старшего возраста (дистанция 8000 м)

Первое место – Тамир Ж. (Анинский дацан)

Второе место – Михаил Д. (Янгажинский дацан)

Третье место – Булат Р. (Бичурский дацан)



Скачки для лошадей бурятской породы двух лет (4800 м)

Первое место – Тамир Ж. (Анинский дацан)

Второе место – Даба О. (Янгажинский дацан)

Третье место – Тумэн Е. (Янгажинский дацан)



Скачки для лошадей верховых пород (2400 м)

Первое место – Бато М. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Сергей Ш. (Эгитуйский дацан)

Третье место – Булат Р. (Бичурский дацан)



Скачки для рабочих лошадей (3200 м)

Первое место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Доржиев Баясхалан

Второе место – Иван П. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Цыреторов Бэликто

Третье место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Цыбиков Гарма



Также в этом году в Еравнинском районе решили возобновить древнюю традицию «Мориной соло» («Восхваление лошади-победителя»). Исполнил красивое соло Жаргал Доржиев.



В стрельбе из лука победителями и призёрами стали:



Абсолютное первенство

Первое место - Цыбикжапов Олег (Селенгинский район)

Второе место - Петухов Намсарай (Тункинский район)

Третье место - Гармаев Баярто (Иволгинский район)

Четвёртое место – Николаев Дугаржап (Улан-Удэ)



«Ласти мэргэн»

Аюржанаев Тудуп (Кижингинский район)

Хальбаев Саян (Тарбагайский район)



Мужчины

Первое место - Зомонов Владимир (Тункинский район)

Второе место - Хальбаев Саян (Тарбагатайский район)

Третье место - Цыбикжапов Олег (Селенгинский район)



Ветераны

Первое место - Табхаров Сергей (Селенгинский район)

Второе место - Базарова Валентина (Агинский район)

Третье место - Николаева Дугаржап (Улан-Удэ)



Женщины

Первое место - Харитонова Надежда (Тункинский район)

Второе место - Лыгденова Гэрэлма (Кижингинский район)

Третье место - Носкова Марина (Заиграевский район)



В национальной борьбе «Бухэ барилдаан» было много желающих состязаться. Борьба шла 5 часов. В итоге результаты были таковы:



Абсолютные победители среди юношей

Первое место – Шэрниин Ц. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Буянто Ц. (Кижингинский дацан)



Абсолютные победители среди мужчин

Первое место - Очиров Николай (Эгитуйский дацан)

Второе место - Дондоков Аюр (Кижингинский дацан)



75 кг

Первое место – Эрдэм Б. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан)

Третье место – Баир Б. (Анинский дацан)



65 кг

Первое место – Баян-Далай М. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Буянто Ц. (Кижингинский дацан)

Третье место – Шэрниин Ц. (Эгитуйский дацан)



60 кг

Первое место – Галсан Б. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Дамдин Т. (Эгитуйский дацан)

Третье место – Нимжил Г. (Эгитуйский дацан)



55 кг

Первое место –Аюр Э. (Кижингинский дацан)

Второе место – Очир Ц. (Эгитуйский дацан)

Третье место – Ванчин Б. (Чесанский дацан)



50 кг

Первое место – Намсарай Ц. (Гэгэтуйский дацан)

Второе место – Владислав Ц. (Эгитуйский дацан)

Третье место – Аюр Б. (Эгитуйский дацан)



45 кг

Первое место –Андрей Д. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Сантир А. (Кижингинский дацан)

Третье место – Виталий Б. (Эгитуйский дацан)



40 кг

Первое место – Семён У. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Ринчин Г. (Эгитуйский дацан)

Третье место – Эрдэм Б. (Эгитуйский дацан)



35 кг

Первое место –Баир Ц. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Аламжи Р. (Эгитуйский дацан)

Третье место – Жаргал Р. (Эгитуйский дацан)



30 кг

Первое место – Аламжи Д. (Эгитуйский дацан)

Второе место – Намсарай Ц. (Эгитуйский дацан)

Третье место – Майдар А. (Кижингинский дацан)



В весовой категории свыше 75 кг

Первое место – Дондоков Аюр (Кижингинский дацан)

Второе место – Бадмаев Мунко (Эгитуйский дацан)

Третье место – Очиров Николай (Эгитуйский дацан)



Свыше 65 кг

Первое место – Цыденов Амарсан (Эгитуйский дацан)

Второе место – Дамбаев Баин (Эгитуйский дацан)

Третье место – Дондоков Солбон (Эгитуйский дацан)



63 кг

Первое место - Мантатов Алексей (Усть-Орда)

Второе место - Гонжапов Бэликто (Кижингинский дацан)

Третье место – Бальжинимаев Жаргал (Эгитуйский дацан)



Специальные призы были учреждены семьями героев, погибших на Украине. Также тренеру-преподавателю по вольной борьбе ДЮСШ Солбону Дамбаеву подарили жеребёнка.



- «Эрын гурбан наадан» считается вторым по значению праздником бурят после Сагаалгана. Это не просто зрелищные соревнования, это, прежде всего, возможность через физическое совершенствование достичь совершенства духовного, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.

