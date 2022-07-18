18 июля

17 июля

Популярное

В Бурятии прошли «Эрын гурбан наадан», посвящённые «Зандан Жуу»

В Бурятии прошли «Эрын гурбан наадан», посвящённые «Зандан Жуу»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Еравнинского района
Праздник провели в Эгитуйском дацане

В Еравнинском районе Бурятии прошёл спортивный праздник «Эрын гурбан наадан», посвящённый святыне Зандан Жуу. Мероприятие началось с буддийского молебна за благополучие и долголетие всех жителей.

В рамках праздника состоялись соревнования по национальной борьбе, стрельбе из лука и конным скачкам. Так, на конные скачки в Эгитуйский дацан прибыли скакуны из Бичурского, Иволгинского, Кижингинского, Хоринского и Еравнинского районов.

В этом году учреждён кубок главы Еравнинского района, который был вручён Бато М. за первое место в забеге для лошадей полукровной породы трёх лет (дистанция 2000 м), лошадь по кличке Батайск (владелец лошади - Ширапов Мунко). Приз составил 30 тысяч рублей. Второе место занял Данзан Д. на лошади по кличке Торнадо (владелец лошади - Цыбиков Гарма). Третье место у Майдар Б. на лошади Эффектной (владелец лошади - Ширапов Мунко).

Скачки «Рысь под седлом» (дистанция 2400 м) посвятили памяти Соржо лама Ширабон Цыдыпа Жамьяновича.
Первое место – Александр Ф. (Кижингинский дацан)
Второе место – Жаргал П. (Янгажинский дацан)
Третье место – Баясхалан Д. (Эгитуйский дацан)

Скачки для лошадей бурятской породы старшего возраста (дистанция 8000 м)
Первое место – Тамир Ж. (Анинский дацан)
Второе место – Михаил Д. (Янгажинский дацан)
Третье место – Булат Р. (Бичурский дацан)

Скачки для лошадей бурятской породы двух лет (4800 м)
Первое место – Тамир Ж. (Анинский дацан)
Второе место – Даба О. (Янгажинский дацан)
Третье место – Тумэн Е. (Янгажинский дацан)

Скачки для лошадей верховых пород (2400 м)
Первое место – Бато М. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Сергей Ш. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Булат Р. (Бичурский дацан)

Скачки для рабочих лошадей (3200 м)
Первое место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Доржиев Баясхалан
Второе место – Иван П. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Цыреторов Бэликто
Третье место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан), владелец лошади – Цыбиков Гарма

Также в этом году в Еравнинском районе решили возобновить древнюю традицию «Мориной соло» («Восхваление лошади-победителя»). Исполнил красивое соло Жаргал Доржиев.

В стрельбе из лука победителями и призёрами стали:

Абсолютное первенство
Первое место - Цыбикжапов Олег (Селенгинский район)
Второе место - Петухов Намсарай (Тункинский район)
Третье место - Гармаев Баярто (Иволгинский район)
Четвёртое место – Николаев Дугаржап (Улан-Удэ)

«Ласти мэргэн»
Аюржанаев Тудуп (Кижингинский район)
Хальбаев Саян (Тарбагайский район)

Мужчины
Первое место - Зомонов Владимир (Тункинский район)
Второе место - Хальбаев Саян (Тарбагатайский район)
Третье место - Цыбикжапов Олег (Селенгинский район)

Ветераны
Первое место - Табхаров Сергей (Селенгинский район)
Второе место - Базарова Валентина (Агинский район)
Третье место - Николаева Дугаржап (Улан-Удэ)

Женщины
Первое место - Харитонова Надежда (Тункинский район)
Второе место - Лыгденова Гэрэлма (Кижингинский район)
Третье место - Носкова Марина (Заиграевский район)

В национальной борьбе «Бухэ барилдаан» было много желающих состязаться. Борьба шла 5 часов. В итоге результаты были таковы:

Абсолютные победители среди юношей
Первое место – Шэрниин Ц. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Буянто Ц. (Кижингинский дацан)

Абсолютные победители среди мужчин
Первое место - Очиров Николай (Эгитуйский дацан)
Второе место - Дондоков Аюр (Кижингинский дацан)

75 кг
Первое место – Эрдэм Б. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Цыден Ц. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Баир Б. (Анинский дацан)

65 кг
Первое место – Баян-Далай М. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Буянто Ц. (Кижингинский дацан)
Третье место – Шэрниин Ц. (Эгитуйский дацан)

60 кг
Первое место – Галсан Б. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Дамдин Т. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Нимжил Г. (Эгитуйский дацан)

55 кг
Первое место –Аюр Э. (Кижингинский дацан)
Второе место – Очир Ц. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Ванчин Б. (Чесанский дацан)

50 кг
Первое место – Намсарай Ц. (Гэгэтуйский дацан)
Второе место – Владислав Ц. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Аюр Б. (Эгитуйский дацан)

45 кг
Первое место –Андрей Д. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Сантир А. (Кижингинский дацан)
Третье место – Виталий Б. (Эгитуйский дацан)

40 кг
Первое место – Семён У. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Ринчин Г. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Эрдэм Б. (Эгитуйский дацан)

35 кг
Первое место –Баир Ц. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Аламжи Р. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Жаргал Р. (Эгитуйский дацан)

30 кг
Первое место – Аламжи Д. (Эгитуйский дацан)
Второе место – Намсарай Ц. (Эгитуйский дацан)
Третье место – Майдар А. (Кижингинский дацан)

В весовой категории свыше 75 кг
Первое место – Дондоков Аюр (Кижингинский дацан)
Второе место – Бадмаев Мунко (Эгитуйский дацан)
Третье место – Очиров Николай (Эгитуйский дацан)

Свыше 65 кг
Первое место – Цыденов Амарсан (Эгитуйский дацан)
Второе место – Дамбаев Баин (Эгитуйский дацан)
Третье место – Дондоков Солбон (Эгитуйский дацан)

63 кг
Первое место - Мантатов Алексей (Усть-Орда)
Второе место - Гонжапов Бэликто (Кижингинский дацан)
Третье место – Бальжинимаев Жаргал (Эгитуйский дацан)

Специальные призы были учреждены семьями героев, погибших на Украине. Также тренеру-преподавателю по вольной борьбе ДЮСШ Солбону Дамбаеву подарили жеребёнка.

- «Эрын гурбан наадан» считается вторым по значению праздником бурят после Сагаалгана. Это не просто зрелищные соревнования, это, прежде всего, возможность через физическое совершенствование достичь совершенства духовного, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
буддизм спорт национальные виды спорта Бурятия Еравнинский район дацан Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В чемпионате Бурятии объявили перерыв
В чемпионате Бурятии объявили перерыв
Общество, 18.07.2022
Игры возобновится в начале августа
Силовики Бурятии соревновались в лёгкой атлетике
Силовики Бурятии соревновались в лёгкой атлетике
Общество, 18.07.2022
В забегах участвовало 11 команд органов безопасности и правопорядка республики
Бурятию посетила делегация балетной школы Монголии
Бурятию посетила делегация балетной школы Монголии
Общество, 18.07.2022
Посланник культуры МИД Монголии нанёс визит в театр оперы и балета
В Бурятии селу исполнилось 333 года
В Бурятии селу исполнилось 333 года
Общество, 18.07.2022
В Узкому Луге жители отпраздновали «День села»
В Иркутске зажёгся арт-объект «Лампочка»
В Иркутске зажёгся арт-объект «Лампочка»
Общество, 18.07.2022
Она станет визитной карточкой посёлка Энергетиков
Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре
Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре
Общество, 18.07.2022
Победителем стала команда ЛВРЗ
Бурятия принимала этап кубка России по скайраннингу
Бурятия принимала этап кубка России по скайраннингу
Общество, 18.07.2022
Соревнования проводились в горах Тунки
Проекты очистных сооружений в Бурятии находятся на рассмотрении
Проекты очистных сооружений в Бурятии находятся на рассмотрении
Общество, 18.07.2022
В республике планируют построить станции очистки стоков, попадающих в Байкал
Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Общество, 18.07.2022
Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований
На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ
На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ
Общество, 18.07.2022
На острове работает передвижной мобильный пункт центра СПИД
В Бурятии выступила «Душа Народа»
В Бурятии выступила «Душа Народа»
Общество, 18.07.2022
В Улан-Удэ прошёл концерт «От сердца к сердцу»


В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала
В Бурятии запустили экологическое судно для очистки Байкала
Общество, 18.07.2022
Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта
Улан-удэнские осуждённые познакомились с творчеством Рембрандта
Улан-удэнские осуждённые познакомились с творчеством Рембрандта
Общество, 18.07.2022
В колонии прошли тематические мероприятия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^