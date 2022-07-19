19 июля

18 июля

Популярное

В Улан-Удэ ожидается гроза с дождём

В Улан-Удэ ожидается гроза с дождём
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Прогнозируется порывистый ветер

По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июля, по республике переменная облачность, ночью в большинстве районов преимущественно без осадков, по юго-западу и югу кратковременные дожди, грозы, днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди, ливни.

Утром местами туманы. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +28,+33, местами +19,+24, по Окинскому району до 13 тепла.

В Улан-Удэ днём гроза, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +29,+31.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В честь юбилея дацана Бурятии проведут молебен «Лусад»
В честь юбилея дацана Бурятии проведут молебен «Лусад»
Общество, 18.07.2022
Также состоятся концерт и спортивные состязания
В Забайкалье введут должности советников директоров по воспитанию
В Забайкалье введут должности советников директоров по воспитанию
Общество, 18.07.2022
Они появятся в 317 образовательных организациях края
Жители Бурятии назовут волейбольный фестиваль
Жители Бурятии назовут волейбольный фестиваль
Общество, 18.07.2022
Проводится конкурс на логотип и название фестиваля волейбола
В чемпионате Бурятии объявили перерыв
В чемпионате Бурятии объявили перерыв
Общество, 18.07.2022
Игры возобновится в начале августа
Силовики Бурятии соревновались в лёгкой атлетике
Силовики Бурятии соревновались в лёгкой атлетике
Общество, 18.07.2022
В забегах участвовало 11 команд органов безопасности и правопорядка республики
Бурятию посетила делегация балетной школы Монголии
Бурятию посетила делегация балетной школы Монголии
Общество, 18.07.2022
Посланник культуры МИД Монголии нанёс визит в театр оперы и балета
В Бурятии селу исполнилось 333 года
В Бурятии селу исполнилось 333 года
Общество, 18.07.2022
В Узкому Луге жители отпраздновали «День села»
В Иркутске зажёгся арт-объект «Лампочка»
В Иркутске зажёгся арт-объект «Лампочка»
Общество, 18.07.2022
Она станет визитной карточкой посёлка Энергетиков
Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре
Организации Улан-Удэ сразились в квест-игре
Общество, 18.07.2022
Победителем стала команда ЛВРЗ
Бурятия принимала этап кубка России по скайраннингу
Бурятия принимала этап кубка России по скайраннингу
Общество, 18.07.2022
Соревнования проводились в горах Тунки
Проекты очистных сооружений в Бурятии находятся на рассмотрении
Проекты очистных сооружений в Бурятии находятся на рассмотрении
Общество, 18.07.2022
В республике планируют построить станции очистки стоков, попадающих в Байкал
Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Борец из Бурятии прошёл в финал универсиады
Общество, 18.07.2022
Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований
На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ
На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ
Общество, 18.07.2022
На острове работает передвижной мобильный пункт центра СПИД

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^