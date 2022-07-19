Прогнозируется порывистый ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июля, по республике переменная облачность, ночью в большинстве районов преимущественно без осадков, по юго-западу и югу кратковременные дожди, грозы, днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди, ливни.
Утром местами туманы. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура днём +28,+33, местами +19,+24, по Окинскому району до 13 тепла.
В Улан-Удэ днём гроза, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +29,+31.
В Улан-Удэ ожидается гроза с дождём
Общество, Фото:
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