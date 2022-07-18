На Ольхоне туристов бесплатно тестируют на ВИЧ

Возможны противопоказания! Требуется консультация специалиста

Для местных жителей и туристов на острове Ольхон проводятся бесплатные консультации и тестирование на ВИЧ. Передвижной мобильный пункт центра СПИД будет работать в Ольхонском районе с 18 по 21 июля.– Тестирование проходит анонимно и бесплатно, результат будет готов уже через 15 минут. Специалисты работают в передвижном мобильном пункте центра СПИД, где также проводят консультации для всех желающих на тему передачи и защиты ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний, – отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.По информации пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, расписание работы мобильного пункта следующее:- 18 июля с 15:00 до 18:00 – п. Хужир, ул. Пушкина (на смотровой площадке «скала Шаманка»);- 19 июля с 10:00 до 16:00 – п. Хужир, ул. Байкальская (территория Хужирской участковой больницы);- 20 июля с 10:00 до 16:00 – д. Харанцы;- 21 июля с 14:00 до 17:00 – с. Еланцы, ул. Советская (территория перед летней эстрадой Дома культуры).