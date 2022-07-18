Они появятся в 317 образовательных организациях края
Должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями введут в 317 образовательных организациях Забайкалья с начала учебного года. Данные должности будут оплачиваться из федерального бюджета.
Кадровый резерв советников по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями сформировался из победителей всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0», который завершился 15 июля.
После прохождения регистрации участники из 46 регионов прошли конкурсные испытания: электронное портфолио участника, психолого-педагогическое тестирование.
Конкурсный отбор прошли 26633 будущих советника в школах и 2140 – в учреждениях среднего профессионального образования. Из Забайкалья в кадровый резерв прошли 299 человек, кто будет занимать должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в школах, и 18 человек – в СПО.
Отметим, что согласно утверждённому положению конкурса «Навигаторы детства 2.0», решение о трудоустройстве специалистов кадрового резерва принимает каждый регион самостоятельно.
Кроме забайкальцев в число победителей конкурсного отбора вошли педагоги из трёх дальневосточных регионов: Бурятии и Якутии, Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкалья.
В Забайкалье введут должности советников директоров по воспитанию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Игры возобновится в начале августа
В забегах участвовало 11 команд органов безопасности и правопорядка республики
Праздник провели в Эгитуйском дацане
Посланник культуры МИД Монголии нанёс визит в театр оперы и балета
В Узкому Луге жители отпраздновали «День села»
Она станет визитной карточкой посёлка Энергетиков
Победителем стала команда ЛВРЗ
Соревнования проводились в горах Тунки
В республике планируют построить станции очистки стоков, попадающих в Байкал
Мухоршибирский район отметил юбилей
Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований
На острове работает передвижной мобильный пункт центра СПИД
В Улан-Удэ прошёл концерт «От сердца к сердцу»
Судно будет курсировать по Байкалу, причаливая в местах наибольшего скопления водного транспорта
В колонии прошли тематические мероприятия