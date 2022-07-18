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В Забайкалье введут должности советников директоров по воспитанию

В Забайкалье введут должности советников директоров по воспитанию
Общество,  Фото:pixabay.com
Они появятся в 317 образовательных организациях края

Должности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями введут в 317 образовательных организациях Забайкалья с начала учебного года. Данные должности будут оплачиваться из федерального бюджета.

Кадровый резерв советников по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями сформировался из победителей всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0», который завершился 15 июля.

После прохождения регистрации участники из 46 регионов прошли конкурсные испытания: электронное портфолио участника, психолого-педагогическое тестирование.

Конкурсный отбор прошли 26633 будущих советника в школах и 2140 – в учреждениях среднего профессионального образования. Из Забайкалья в кадровый резерв прошли 299 человек, кто будет занимать должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями в школах, и 18 человек – в СПО.

Отметим, что согласно утверждённому положению конкурса «Навигаторы детства 2.0», решение о трудоустройстве специалистов кадрового резерва принимает каждый регион самостоятельно.

Кроме забайкальцев в число победителей конкурсного отбора вошли педагоги из трёх дальневосточных регионов: Бурятии и Якутии, Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкалья.
Забайкальский край образование

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