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Этап кубка Бурятии по ориентированию проведут на Байкале

Этап кубка Бурятии по ориентированию проведут на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсменам предстоит побегать по песчаным дюнам

С 30 по 31 июля в Бурятии пройдёт седьмой этап кубка республики по спортивному ориентированию. На Байкале, в посёлке Усть-Баргузин состоится открытое первенство Баргузинского района по спортивному ориентированию.

Местом проведения станет песчаный пляж протяжённостью 3 км. Здесь 30 июля в 13:00 проведут соревнования по кросс-классике. В 22:00 стартует ночное ориентирование в дисциплине «кросс выбор».

31 июля с 10:00 пройдёт кросс-спринт. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

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спортивное ориентирование спорт кубок Бурятии Бурятия Баргузинский район Байкал

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