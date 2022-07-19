Спортсменам предстоит побегать по песчаным дюнам
С 30 по 31 июля в Бурятии пройдёт седьмой этап кубка республики по спортивному ориентированию. На Байкале, в посёлке Усть-Баргузин состоится открытое первенство Баргузинского района по спортивному ориентированию.
Местом проведения станет песчаный пляж протяжённостью 3 км. Здесь 30 июля в 13:00 проведут соревнования по кросс-классике. В 22:00 стартует ночное ориентирование в дисциплине «кросс выбор».
31 июля с 10:00 пройдёт кросс-спринт. Об этом сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
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Этап кубка Бурятии по ориентированию проведут на Байкале
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