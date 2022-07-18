Читинская таможня доначислила 2,7 млн. рублей в госказну за автомобили
Двое читинцев лишились ввезённых из Армении автомобилей из-за того, что не задекларировали их, как положено, и не уплатили разницу в пошлине.
- Сотрудники Читинской таможни провели выборочные проверки автомобилей и установили, что пять машин в 2019-2020 годах были ввезены в Армению из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза. За их ввоз тогда были заплачены таможенные платежи по ставкам, установленным для Республики Армения. Ставка таможенной пошлины на ввоз автомобилей в Россию, установленная решением Евразийской экономической комиссии, отличается от армянской, а потому при ввозе автомобилей в Россию владельцы машин должны были задекларировать их и оплатить разницу в таможенных платежах, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
По результатам таможенных проверок один владелец задекларировал транспортное средство и заплатил доначисленные таможенные платежи в сумме 800 тысяч рублей. Так что его автомобиль приобрёл статус товаров Евразийского экономического союза и был возвращён владельцу.
Двое владельцев автомобилей – граждане России отказались от декларирования и уплаты разницы в платежах. Их машины были признаны иностранными товарами. Автомобили изъяли и передали в Росимущество.
В отношении ещё двух граждан решение пока не принято.
В итоге Читинская таможня дополнительно начислила в госзаказну 2,7 млн рублей по результатам проверок об этих автомобилях из Армении.
Читинские таможенники изъяли незадекларированные авто из Армении
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