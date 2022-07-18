В Улан-Удэ открылась очередь в два новых детсада

В Улан-Удэ открылась очередь в новые детские сады: «Калинка» на улице Конечная и «Родничок» на улице Лермонтова, 2Б.
Электронные кабинеты новых детских садов открыты для внесения изменений в информационной системе «Электронное образование Бурятии» с 18 июля.
Для постановки детей в новые детские сады необходимо внести изменения в электронной карточке ребёнка в части желаемые сады. Сделать это можно самостоятельно через портал sad.obr03.ru, или направив заявление на электронную почту комитета по образованию [email protected] Также можно записаться на приём на сайте roditeli.ulan-ude-eg.ru, приём населения ведётся по предварительной записи по вторникам и четвергам.
- Ребёнок встанет в очередь в новый детский сад не от даты добавления нового сада, а от даты первичной постановки на учёт в систему. В связи с этим у родителей появляется возможность без спешки принять решение о необходимости добавления нового сада, подготовить документы и направить заявление, - пояснили в комитете по образованию.
Отметим, участилось количество случаев, когда родители при самостоятельном внесении изменений ошибочно замораживают очередь ребёнка (ребёнок получает статус «Заморожен» или «Отказ от места» и не участвует в дальнейших комплектованиях).
Всю необходимую информацию можно получить у специалистов комитета по образованию по тел: 21-68-09, 22-12-71, 21-11-03.