В забегах участвовало 11 команд органов безопасности и правопорядка республики
15 июля в местности Верхняя Берёзовка города Улан-Удэ прошли соревнования по лёгкой атлетике. Турнир проводился в рамках спартакиады Бурятского республиканского отделения «Динамо». В соревнованиях приняло участие более 40 динамовцев из 11 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Бурятии.
Программа турнира включала забег женщин на дистанцию 3000 м, забег мужчин на дистанцию 5000 м и смешанную эстафету 4х1000 м.
В личном первенстве среди женщин на высшую ступень пьедестала поднялась Туркина Ирина («КФК-42»). Серебряную награду завоевала Лобанова Елизавета («КФК-2» Кабанск). «Бронзу» забрала Масличенко Александра («КФК-25»).
Среди мужчин победил Канцебура Александр («КФК-25»). «Серебро» завоевал Китаев Владимир («КФК-25»). Третье место досталось Прохорову Александру («КФК-25»).
В общекомандном первенстве победителями в своих группах стали «КФК-25» и «КФК-12». Вторые места заняли «КФК-8» и «КФК-2 Хоринск». Третьи места у «КФК-3» и «КФК-9».
Победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями и ценными подарками, сообщает пресс-служба БРО «Динамо».
Силовики Бурятии соревновались в лёгкой атлетике
Общество, Фото:
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