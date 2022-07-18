В Улан-Удэ изгнали горностаевую моль

Нашествие вредителей на деревья и кустарники остановлено
Мэрия Улан-Удэ заявила об уничтожении в городе горностаевой моли
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С начала мая проводилась инсектицидная обработка зелёных насаждений от горностаевой моли. Вредители в основном поражали деревья и кустарники в историческом центре города, разовые очаги наблюдались в кварталах, на Машзаводе и в районе ЛВРЗ.
- В этом году мы столкнулись с такой проблемой, как вредители. Вели двукратную обработку на общественных пространствах. Также мы отработали все поступающие заявки от управляющих компаний, СНТ, ДНТ, от частных лиц. Поработали плодотворно и совместными усилиями остановили нашествие вредителей. Сейчас их практически не наблюдаем, - сообщила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
Единичные вспышки ещё встречаются, уточнили в мэрии. Так что осенью планируется повторная обработка зелёных насаждений.
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