Соревнования проводились в горах Тунки
В Тункинском районе Бурятии прошёл фестиваль скайраннинга «Black Lynx Fest» и V этап кубка России по скайраннингу. Спортсмены за два дня соревнований пробежали три дистанции.
На V этапе кубка России по скайраннингу участники преодолели 23 км, набрав 1700 м высоты. Всего в гонке принимали участие около 60 человек. Гонка отличается технической сложностью: мокрыми курумами, резкими наборами. Кроме того, участники бежали под проливным дождём.
У мужчин победил Крицков Алексей с результатом 3:20:00. На втором месте – Жиндаев Андрей (3:23:52), на третьем - Нелаев Виталий (3:28:53). Среди женщин лучшей стала Рубцова Анастасия (3:29:27). Ей уступила Морозова Ирина (3:49:05), тройку призёров замкнула Нещерет Наталья (4:11:01).
Во второй день фестиваля победителями и призёрами были:
«Volcane Race», 10 км, 160 м набора
Мужчины
Первое место - Перетолчин Андрей - 37:05
Второе место - Запорожский Антон - 38:24
Третье место - Еременко Иван - 39:49
Женщины
Первое место - Мэй Ивита - 42:31
Второе место - Щербакова Виктория - 42:59
Третье место - Клитченко Татьяна - 44:35
«Black Lynx Marathon», 35 км, 1600 м набора
Мужчины
Первое место - Крицков Алексей - 3:47:03 (рекорд трассы)
Второе место - Перевалов Владимир - 3:48:43
Третье место - Сторожев Герман - 3:55:00
Женщины
Первое место - Рубцова Анастасия - 4:05:17 (рекорд трассы)
Второе место - Сергунина Наталья - 5:18:15
Третье место - Васильева Татьяна - 5:19:45
Спортсменам пришлось преодолевать дистанцию 35 км в сложных условиях: грязь, разбитая дорога, ливень и холодный ветер на вершине, сообщают организаторы фестиваля.
Справка
Скайраннинг — скоростное восхождение или высотный бег. В соответствии с правилами соревнования проводят на горах высотой не ниже 2000 метров с минимальным средним уклоном 6% и обязательно включающие участки с уклоном 30%. Скайраннинг рассматривают как дисциплину альпинизма.
Бурятия принимала этап кубка России по скайраннингу
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