Сирены завоют утром
Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения пройдёт 20 июля в Бурятии. В рамках проверки будут включены сирены и уличные громкоговорители. Также информация об учебной тревоге поступит в эфир всех теле- и радиоканалов республики.
- Цель комплексной проверки – это проверить исправность и готовность системы оповещения на территории республики. Отработать навыки дежурных смен органов управления, которые задействованы в оповещении населения. Осуществить обучение и информирование населения по системе оповещения, - рассказал врио директора ГКУ Бурятии «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» Анатолий Бартасов.
Комплексная проверка начнётся 20 июля в 10:43. В момент зазвучит сирена и по громкоговорителям передадут сообщение «Внимание всем! Проводится проверка систем оповещения, просим соблюдать спокойствие!». Сигнал будет идти в течение одной минуты.
Подобная масштабная проверка проводится ежегодно по всей стране дважды в год.
- В результате этих проверок, мы сможем эффективно рассмотреть дальнейшее развитие нашей системы оповещения, которая действует на территории республики, - добавил Бартасов.
В Бурятии включат сирены и громкоговорители
Общество, Фото:
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