В Бурятии включат сирены и громкоговорители

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сирены завоют утром



Ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения пройдёт 20 июля в Бурятии. В рамках проверки будут включены сирены и уличные громкоговорители. Также информация об учебной тревоге поступит в эфир всех теле- и радиоканалов республики.



- Цель комплексной проверки – это проверить исправность и готовность системы оповещения на территории республики. Отработать навыки дежурных смен органов управления, которые задействованы в оповещении населения. Осуществить обучение и информирование населения по системе оповещения, - рассказал врио директора ГКУ Бурятии «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» Анатолий Бартасов.



Комплексная проверка начнётся 20 июля в 10:43. В момент зазвучит сирена и по громкоговорителям передадут сообщение «Внимание всем! Проводится проверка систем оповещения, просим соблюдать спокойствие!». Сигнал будет идти в течение одной минуты.



Подобная масштабная проверка проводится ежегодно по всей стране дважды в год.



- В результате этих проверок, мы сможем эффективно рассмотреть дальнейшее развитие нашей системы оповещения, которая действует на территории республики, - добавил Бартасов.

