В Улан-Удэ 19 частных домов лишились холодной воды

Холодной воды не будет до 17:00



Сегодня, 18 июля, в Улан-Удэ была прекращена подача холодной воды в частном секторе по улицам Жатская и Лесовая. Причина – утечка на водопроводной сети по улице Жатская, 25. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.



По данным МУП «Водоканал», работы планируется проводить до 17:00.



Под отключение попали жилые дома частного сектора по ул. Жатская, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ул. Лесовая, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.



