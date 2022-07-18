Холодной воды не будет до 17:00
Сегодня, 18 июля, в Улан-Удэ была прекращена подача холодной воды в частном секторе по улицам Жатская и Лесовая. Причина – утечка на водопроводной сети по улице Жатская, 25. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.
По данным МУП «Водоканал», работы планируется проводить до 17:00.
Под отключение попали жилые дома частного сектора по ул. Жатская, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ул. Лесовая, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56.
В Улан-Удэ 19 частных домов лишились холодной воды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Читинская таможня доначислила 2,7 млн. рублей в госказну за автомобили
Новые садики появились на улицах Конечная и Лермонтова
Нашествие вредителей на деревья и кустарники остановлено
Стихотворение на злобу дня написал Юрий Ботоев
Сирены завоют утром
Холодной воды не будет до 17:00
Доржо Шагдуров 13 лет руководит радиоцехом
При этом будет по-летнему тепло
В республику приедут спортсмены из 27 регионов и нескольких стран
«Порочная практика – строим, чтобы переделывать», - возмущаются общественники
На поиски потерявшейся женщины выезжали спасатели
Владельцы квартиры, где нет абсолютно никакого ремонта, требуют кругленькую сумму
В футбольном турнире участвовали 12 команд
Елена Ербакова исполнила в фильме главную женскую роль
Документ будет действовать три года