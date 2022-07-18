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Жители Бурятии назовут волейбольный фестиваль

Жители Бурятии назовут волейбольный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Проводится конкурс на логотип и название фестиваля волейбола

15 июля в Закаменском районе Бурятии было подписано положение о проведении фестиваля волейбола. Мероприятие будет посвящено 40-летнему юбилейному турниру на призы города Закаменск.

В рамках проведения фестиваля проводится конкурс на лучший логотип и название фестиваля. Лучшие работы будут награждены денежным призом и грамотами.

Работы принимаются в срок до 20 июля на электронную почту: [email protected] Результаты проведения конкурса будут размещены в группе «Молодёжь Закамны» в социальной сети «ВКонтакте», сообщает отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта района.

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Бурятия волейбол фестиваль конкурс Закаменск Закаменский район

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