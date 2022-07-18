В Узкому Луге жители отпраздновали «День села»
16 июля в селе Узкий Луг Бичурского района Бурятии провели «День села». На площадке перед Узко-Лугским клубом жители и гости сёл Буй и Узкий-Луг отпраздновали 333-летие населённого пункта.
На открытии праздника были вручены грамоты, благодарственные письма и подарки жителям села за благоустройство усадеб. Церемонию награждения сопровождали концертные номера от сельских клубов Буя и Узкого Луга.
Также была проведена спортивная программа. С самого утра для детей работала детская игровая площадка. Ребята перетягивали канат, играли в шашки и в другие игры.
Все желающие могли принять участие в конкурсе «Кулинарная феерия» и конкурсе «Цвети, село моё родное». Кроме этого, проводилась экскурсия в музей «Исток», а люди посещали церковь.
До самого позднего вечера в центре села звучала музыка: под конец праздника концерт сменился дискотекой.
- Жителям понравилась насыщенная программа, а подтверждение тому — бурные аплодисменты и слова благодарности, - сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.
В Бурятии селу исполнилось 333 года
Общество, Фото:
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