Дожди и ветер ожидаются в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

При этом будет по-летнему тепло



В ближайшие три дня в Бурятии ожидается дождливая погода. В дневные часы температура будет колебаться в пределах +25, +27 градусов. Также прогнозируется усиление ветра до 18 м/с, местами возможны грозы.



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июля, по республике переменная облачность, ночью в большинстве районов преимущественно без осадков, по юго-западу и югу кратковременные дожди, грозы, днём местами кратковременные дожди, грозы, по юго-западу местами сильные дожди, ливни. Утром местами туманы. Ветер восточный, с переходом на северо-западный 5-10, днём при грозах до 15-18 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +5,+10, днём +28,+33, местами +19,+24, по Окинскому району до 13 тепла.



В среду, 20 июля, ожидается переменная облачность, местами дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура ночью +11,+16, местами +3,+8, днём +20,+25, местами +13,+18.



В четверг, 21 июля, также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +23,+28, местами +14,+19.

