В чемпионате Бурятии объявили перерыв

Общество, Фото: федерация футбола РБ

Игры возобновится в начале августа



В Бурятии на прошлой неделе были сыграны заключительные, перед перерывом, матчи чемпионата республики по футболу 2022 года.



В лидирующей группе игры обошлись без сюрпризов: 4 сильнейшие команды предыдущего сезона идут на первых четырёх строчках нынешнего сезона. Лидер ФК «ВСГУТУ» сыграл больше всех матчей в этой группе. На втором – «БГУ», на третьем – «Спарта». «Бурятия - Дорожник» на первом месте по потерянным очкам.



Группу преследователей открывает «Восток» - это единственная команда, которая провела все матчи первого круга. В их активе 6 очков.



За ним идёт «БГСХА». Меньше всего матчей у «Локомотива»: после 3 сыгранных матчей, железнодорожники набрали 4 очка.



Без побед, но с 3 набранными очками идёт «102 квартал». А замыкает турнирную таблицу «Тимлюй – Цемент», 0 очков, 0 побед, 43 пропущенных мяча.



Впереди большая часть сезона. Чемпионат возобновится в начале августа, сообщает федерация футбола РБ.



Возрастное ограничение 0+

