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В чемпионате Бурятии объявили перерыв

В чемпионате Бурятии объявили перерыв
Общество,  Фото:федерация футбола РБ
Игры возобновится в начале августа

В Бурятии на прошлой неделе были сыграны заключительные, перед перерывом, матчи чемпионата республики по футболу 2022 года.

В лидирующей группе игры обошлись без сюрпризов: 4 сильнейшие команды предыдущего сезона идут на первых четырёх строчках нынешнего сезона. Лидер ФК «ВСГУТУ» сыграл больше всех матчей в этой группе. На втором – «БГУ», на третьем – «Спарта». «Бурятия - Дорожник» на первом месте по потерянным очкам.

Группу преследователей открывает «Восток» - это единственная команда, которая провела все матчи первого круга. В их активе 6 очков.

За ним идёт «БГСХА». Меньше всего матчей у «Локомотива»: после 3 сыгранных матчей, железнодорожники набрали 4 очка.

Без побед, но с 3 набранными очками идёт «102 квартал». А замыкает турнирную таблицу «Тимлюй – Цемент», 0 очков, 0 побед, 43 пропущенных мяча.

Впереди большая часть сезона. Чемпионат возобновится в начале августа, сообщает федерация футбола РБ.

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