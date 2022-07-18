Игры возобновится в начале августа
В Бурятии на прошлой неделе были сыграны заключительные, перед перерывом, матчи чемпионата республики по футболу 2022 года.
В лидирующей группе игры обошлись без сюрпризов: 4 сильнейшие команды предыдущего сезона идут на первых четырёх строчках нынешнего сезона. Лидер ФК «ВСГУТУ» сыграл больше всех матчей в этой группе. На втором – «БГУ», на третьем – «Спарта». «Бурятия - Дорожник» на первом месте по потерянным очкам.
Группу преследователей открывает «Восток» - это единственная команда, которая провела все матчи первого круга. В их активе 6 очков.
За ним идёт «БГСХА». Меньше всего матчей у «Локомотива»: после 3 сыгранных матчей, железнодорожники набрали 4 очка.
Без побед, но с 3 набранными очками идёт «102 квартал». А замыкает турнирную таблицу «Тимлюй – Цемент», 0 очков, 0 побед, 43 пропущенных мяча.
Впереди большая часть сезона. Чемпионат возобновится в начале августа, сообщает федерация футбола РБ.
Возрастное ограничение 0+
В чемпионате Бурятии объявили перерыв
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они появятся в 317 образовательных организациях края
Проводится конкурс на логотип и название фестиваля волейбола
Игры возобновится в начале августа
В забегах участвовало 11 команд органов безопасности и правопорядка республики
Праздник провели в Эгитуйском дацане
Посланник культуры МИД Монголии нанёс визит в театр оперы и балета
В Узкому Луге жители отпраздновали «День села»
Она станет визитной карточкой посёлка Энергетиков
Победителем стала команда ЛВРЗ
Соревнования проводились в горах Тунки
В республике планируют построить станции очистки стоков, попадающих в Байкал
Мухоршибирский район отметил юбилей
Сегодня Тумэн Бодиев поборется за «золото» соревнований
На острове работает передвижной мобильный пункт центра СПИД
В Улан-Удэ прошёл концерт «От сердца к сердцу»