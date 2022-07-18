В Улан-Удэ турнир «Байкал» соберёт свыше 100 боксёров

Программа соревнований







Возрастное ограничение 6+







С 20 по 23 июля на ринге Физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ пройдут 51-е всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2022» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпийских игр Виликтона Баранников.В соревнованиях примут участие свыше 100 боксёров из 27 регионов страны.В Бурятию уже прибыли сборные команды из Беларуси, Сербии и Монголии. Они также примут участие в турнире, где в рамках программы соревнований будут проводиться матчевые встречи.На ринге будут боксировать юноши 19-22 лет в 13 весовых категориях и женщины 19-40 лет в 12 весовых категориях.Призовой фонд на одну категорию составил 100 тысяч рублей - 50 тысяч за первое место, 30 тысяч за второе и 20 тысяч за третье.Сборную Бурятии представят 17 боксёров-мужчин и шесть сильнейших спортсменок-девушек. Среди бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта международного класса Баир Батлаев, бронзовый призёр чемпионата России, мастер спорта Альберт Гатауллин, финалист первенства России среди юниоров 19-22 лет Радна Цыбиков, участница чемпионата мира, чемпионка России Людмила Воронцова, чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный победитель первенства мира, двукратная чемпионка России Кристина Ткачёва.Помимо этого, сборная республики не сможет выступить на турнире в полном составе. Часть титулованных спортсменов 19 июля отправляются на Командный Кубок России-2022 среди мужчин в город Серпухов. Однако главный тренер по боксу Бурятии Доржо Шаргакшанов уверен, что в отсутствие опытных спортсменов у молодого состава есть все шансы показать достойный результат.- Мы с первым составом вылетаем на Командный Кубок России. Опираемся на молодёжный состав. Мы запланировали у мужчин две золотые медали, у женщин три золотые медали. Вот такой вот у нас план, - рассказал Доржо Шаргакшанов.Турниру «Байкал» присвоен статус «Мастерский». Выиграв такой турнир, чемпиону помимо золотой медали и денежного приза, получает спортивное звание мастера спорта.- Для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта, требуется минимум участие 21 региона. С завтрашнего дня начнётся у нас жеребьёвка, регламент будет установлен, и 20 июля мы приступаем, - рассказал Валерий Доржиев.Церемония открытия состоится 20 июля в 17:30. Полуфинальные бои пройдут 22 июля с 14:00, а финальные бои начнутся 23 июля с 17:00. Вход свободный.День приезда, мандатная комиссия, жеребьёвка14:00 – предварительные бои;17:30 - торжественное открытие соревнований;18:00 - предварительные бои.12:00 - предварительные бои.14:00 - полуфинальные поединки.17:00 - финальные бои, награждение призёров и победителей, закрытие соревнований.День отъезда.