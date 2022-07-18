Жителей района Бурятии наградили званиями, медалями и грамотами

Общество, Фото: пресс-служба администрации Мухоршибирского района

Мухоршибирский район отметил юбилей



В Бурятии Мухоршибирский район отпраздновал 95-летний юбилей. В день празднования трое выходцев из района были удостоены высокого звания «Почётный гражданин Мухоршибирского района».

- Дугаров Данзан,- уроженец села Зандин Мухоршибирского района, учитель истории и обществознания Цолгинской средней общеобразовательной школы, отличник физической культуры и спорта;

- Бадмаева Дугарма, уроженка улуса Кусоты, ветеран педагогического труда, отличник народного просвещения, заслуженный работник народного образования Республики Бурятия;

- Бухольцевв Полина, директор Гашейская средней общеобразовательной школы, Отличник народного просвещения, заслуженный учитель Республики Бурятия.



Звание «Почётный гражданин Мухоршибирского района» присваивается за значительные заслуги перед народом, символизирует «исключительную форму признательности и благодарности общества за деятельность на пользу района, а также дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством».



Также мухоршибирцы были отмечены медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия». Она вручается за вклад в развитие экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, укрепление дружбы народов, межнационального мира и согласия, повышение престижа и авторитета республики в Российской Федерации и за рубежом и иные заслуги перед регионом.



Медаль получили:

- Стулёв Алексей, механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Искра»;

- Дашицыренов Александр, механизатор закрытого акционерного общества «Сутайское»;

- Антонов Евгений, механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз Искра»;

- Иванов Николай, механизатор закрытого акционерного общества «Сутайское»;

- Зинатов Александр, тракторист-машинист предприятия сельского хозяйства ИП Г.М. Калашников;

- Городецкий Владимир, машинист буровой установки АО «Разрез Тугнуйский»;

- Воропаев Андрей, начальник смены АО «Разрез Тугнуйский»;

- Поляков Пётр, машинист экскаватора АО «Разрез Тугнуйский»;

- Филатов Андрей, машинист бульдозера АО «Разрез Тугнуйский»;

- Овчинников Георгий, водитель автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе АО «Разрез Тугнуйский».



Также ещё четверо человек были награждены почётной грамотой Народного Хурала Республики. Кроме этого, на праздновании юбилея района были вручены медали «За значительный вклад в социально экономическое развитие Мухоршибирского района». Их получили 13 человек.



Молодое поколение спортсменов района также принимало поздравления. 6 юных атлетов были отмечены благодарственным письмом главы Бурятии. Ещё один школьник получил благодарность министерства спорта и молодёжной политики РБ. Помимо этого, каждому награждённому спортсмену был подарен спонсорами района баран. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.

