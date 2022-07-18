Улан-удэнцы жалуются на «трещащий по швам» спорткомплекс









Эксперты Народного фронта в Бурятии нашли множество строительных недочётов на физкультурно-оздоровительном комплексе в 103 квартале Улан-Удэ. С этой проблемой общественники уже обратились в прокуратуру республики.В состав комплекса входят футбольное поле с искусственным травяным покрытием и беговые дорожки с резиновым покрытием по периметру.О том, что новый спортивный объект уже начинает «трещать по швам» и теряет свой презентабельный вид и функционал, экспертам ОНФ сообщили горожане.Объект построили в 2021 году. Первая очередь строительства стоила почти 54 млн рублей.- Однако уже в первые полгода стали проявляться строительные недочёты, причём, со слов жителей, игровое поле до сих пор не эксплуатируется. В ходе рейда эксперты подтвердили недостатки. Покрытие искусственного газона на футбольном поле частично отслаивается. Заметно, что на стыках оно не приклеено к подложке. Также не предусмотрено ограждение поля от песчаных насыпей, что приводит к заметанию ветром большого количества песка прямо на поле и беговую дорожку. Кроме того, при сравнении и анализе фактического состояния стадиона и проектно-сметной документации, был выявлен ряд серьёзных несоответствий. По официальным документам, в стоимость стадиона были заложены материалы объективно более качественные, нежели эксперты увидели по факту. Соответственно была нарушена технологическая подготовка основания, что не могло не сказаться на объекте при его эксплуатации: отсутствие соответствующего дренажа, определенных фракций, - рассказали в ОНФ.Также в смету контракта заложена сумма на спортивное покрытие с высоким качеством. Такие покрытие должно служить не менее 15 лет, оно устойчиво к механическим воздействиям, а толщина ворса и его плотность определённого класса.Однако при изучении на месте было видно удешевление работ, пришли к выводу общественники.- Волокно искусственного покрытия недостаточно плотное, за счёт толщины стебля, недостаточного ребра жёсткости и соответственно самовыпрямления. Так называемые рёбра жесткости обеспечивают ворсу упругость, но при этом покрытие не теряет свою мягкость. После механического воздействия рёбра жесткости позволяют волокну сразу же подниматься в начальное положение, при этом не должно оставаться примятых следов. Упругость и форма волокна сохраняются весь срок эксплуатации футбольного поля. По предположениям, фактический уложенный газон на стадионе, раз в пять дешевле заложенного в смету и может прослужить по гарантии производителя не более года, - рассказали специалисты.Кроме этого, внимание привлекла и засыпка искусственной травы, которая по технологии и сумме, заложенной в смету, должна идти двумя слоями: сначала кварцевым песком на нижний слой, а на верхний - резиновой крошкой. Кварцевый песок придаёт синтетическому газону жёсткость, делая его устойчивым к истиранию и вместе с резиновым гранулятом обеспечивает прогнозируемый отскок мяча. Однако на стадионе оказался обычный песок - отличия видны даже невооружённым глазом. В будущем возможен эффект болота. А срок службы стадиона таким образом сокращается в два-три раза.- По предварительному изучению документов, мы предполагаем ряд серьезных строительных нарушений в части несоответствия заложенных материалов фактическому результату. Считаем нужным и правильным обратиться в прокуратуру республики. Нас насторожил и подрядчик. Мы столкнулись с этой компанией в этом году при проверке хода строительства трех физкультурно-спортивных объектов в Бичурском районе, и на всех есть ряд замечаний, - прокомментировала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким.- Вообще, хочется отметить и привлечь внимание властей к таким объектам, предназначенным в первую очередь для населения и развития массового спорта среди детей. Хочется обратить внимание на халатность. Посмотрите на футбольное поле, где не предусмотрено ограждение – оно засыпано песком. Нам пояснили что в таких случая предусмотрена чистка спецтехникой. Уверена, что здесь она появится нескоро, а тем временем это неудобно при игре и влияет на постепенное разрушение покрытия при эксплуатации. Не было ли экономнее и практичнее предусмотреть защиту от песка, который здесь неизбежен, ввиду отвалов по краям? А штырь, торчащий с угла поля…Очень хочется, чтобы такие объекты становились показательными, как нельзя строить, и удивляют ещё, конечно, озвученные заказчиком факты проверок со стороны надзорных органов, которые, по их словам, не выявили явных нарушений. Мы со своей стороны обращаемся в надзорное ведомство и будем настаивать на тщательной проверке, с привлечением специалистов, - добавила Юлия Ким.